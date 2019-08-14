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Utgått

Philips AventSCF813/24 Anti-colic with AirFree™ vent

SCF813/24

4.6
| (154) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
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Holder melken inne og luften ute, for enkel oppreist mating

Holder melken inne og luften ute, for enkel oppreist mating

Flaskesmokken holder seg full av melk, selv når flasken holdes horisontalt, slik at babyen din kan drikke i en mer naturlig, oppreist stilling. Dette kan redusere luftproblemer og luftinntak og gjøre matetiden mer behagelig for deg og babyen.

Flaskesmokken holder seg full av melk, ikke luft

Flaskesmokken holder seg full av melk, ikke luft

Den unike AirFree™-ventilen vår trekker luften bort fra flaskesmokken, slik at babyen svelger mindre luft når den drikker. Dette kan redusere vanlige mateproblemer som kolikk, luftproblemer og refluks.

Antikolikksystem med dokumentert kolikk- og urohemmende virkning*

Antikolikksystem med dokumentert kolikk- og urohemmende virkning*

Kliniske studier har vist at Philips Avent-flasken reduserer kolikk og uro*. Hvordan gjør den dette? En ventil i flaskesmokken forhindrer at det bygger seg opp vakuum når babyen drikker, noe som gjør at babyen kan mates uforstyrret. Dette kan redusere kolikk, refluks, oppgulp og raping.

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Anmeldelser

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4.6

av 5

154

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

14/08/2019

Sverige

Sverige

Kanon

Älskar denna då lilltjejen alltid varit gasig. Funkar kanon på henne.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

14/11/2018

Sverige

Sverige

En bra flaska som motverkar kolik!

Flaskans design är väl fungerande, min son sväljer mindre luft och äter i lagom takt. Dessutom har han varit kräsen innan med olika flaskor, men den här tog han!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

05/11/2018

Sverige

Sverige

Toppen bra flaska

Har haft svårt att hitta en bra flaska till vår dotter som alltid svalt mycket luft och haft kolik. Sedan vi använt denna flaska upplever vi att hon svalt mycket mindre luft.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

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