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Utgått
Én tåteflaske
9 oz / 260 ml
Smokk med sakte gjennomstrømming
1 md.+
Flaskesmokken holder seg full av melk, selv når flasken holdes horisontalt, slik at babyen din kan drikke i en mer naturlig, oppreist stilling. Dette kan redusere luftproblemer og luftinntak og gjøre matetiden mer behagelig for deg og babyen.
Den unike AirFree™-ventilen vår trekker luften bort fra flaskesmokken, slik at babyen svelger mindre luft når den drikker. Dette kan redusere vanlige mateproblemer som kolikk, luftproblemer og refluks.
Kliniske studier har vist at Philips Avent-flasken reduserer kolikk og uro*. Hvordan gjør den dette? En ventil i flaskesmokken forhindrer at det bygger seg opp vakuum når babyen drikker, noe som gjør at babyen kan mates uforstyrret. Dette kan redusere kolikk, refluks, oppgulp og raping.
4.6
av 5
154
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Johannac90
14/08/2019
Sverige
Kanon
Älskar denna då lilltjejen alltid varit gasig. Funkar kanon på henne.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Malinjohanna
14/11/2018
Sverige
En bra flaska som motverkar kolik!
Flaskans design är väl fungerande, min son sväljer mindre luft och äter i lagom takt. Dessutom har han varit kräsen innan med olika flaskor, men den här tog han!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Malinpettersson871
05/11/2018
Sverige
Toppen bra flaska
Har haft svårt att hitta en bra flaska till vår dotter som alltid svalt mycket luft och haft kolik. Sedan vi använt denna flaska upplever vi att hon svalt mycket mindre luft.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
AirFree™-ventilen er utformet slik at babyen svelger mindre luft. Flaskesmokken holder seg full av melk, også når den holdes horisontalt, når du mater babyen sittende. Ved å redusere mengden luft babyen får i seg, bidrar du også til å lindre vanlige problemer som kommer fra mating, som kolikk, refluks og luftproblemer.
80 % av mødrene var enige i at «babyen min opplevde færre problemer med mating» i en hjemmetest med 144 mødre i USA i 2017
To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, viste gjennomgående færre kolikksymptomer sammenlignet med en vanlig flaske og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.
Hva er kolikk og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt, uro, luft i magen og gulping.