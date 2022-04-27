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  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*

Utgått

Philips AventAirFree™-ventilen motvirker kolikk

SCF810/14

4.6
| (121) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet
Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
AirFree™-ventilen er utformet slik at babyen svelger mindre luft. Flaskesmokken holder seg full av melk, også når den holdes horisontalt, når du mater babyen sittende. Ved å redusere mengden luft babyen får i seg, bidrar du også til å lindre vanlige problemer som kommer fra mating, som kolikk, refluks og luftproblemer.
Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

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Overhalt rask flaskevarmer

Overhalt rask flaskevarmer

SCF355/00R1

Holder melken inne og luften ute

Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*

  • Én tåteflaske

  • 125 ml

  • Med gjennomstrømming for nyfødte

  • 0 mnd+

Holder melken inne og luften ute, for enkel oppreist mating

Holder melken inne og luften ute, for enkel oppreist mating

Flaskesmokken holder seg full av melk, selv når flasken holdes horisontalt, slik at babyen din kan drikke i en mer naturlig, oppreist stilling. Dette kan redusere luftproblemer og luftinntak og gjøre matetiden mer behagelig for deg og babyen.

Flaskesmokken holder seg full av melk, ikke luft

Flaskesmokken holder seg full av melk, ikke luft

Den unike AirFree™-ventilen vår trekker luften bort fra flaskesmokken, slik at babyen svelger mindre luft når den drikker. Dette kan redusere vanlige mateproblemer som kolikk, luftproblemer og refluks.

Antikolikksystem med dokumentert kolikk- og urohemmende virkning*

Antikolikksystem med dokumentert kolikk- og urohemmende virkning*

Kliniske studier har vist at Philips Avent-flasken reduserer kolikk og uro*. Hvordan gjør den dette? En ventil i flaskesmokken forhindrer at det bygger seg opp vakuum når babyen drikker, noe som gjør at babyen kan mates uforstyrret. Dette kan redusere kolikk, refluks, oppgulp og raping.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.6

av 5

121

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

27/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

Avent Anti -colic airfree bottle

I highly recommend this bottle for fussy babies and the new design works surprisingly well. Baby was happy after each feed. It was easy and quick to assamble and clean the bottles after each use. Would buy again

Fordeler

shape could be a little more modern

Ulemper

all in all good design

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

26/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

This new bottle really reduced her fussing time.

This is a fantastic product, both for us parents and our baby girl. It reduced her fussing times by up to half and she sleeps much better at night. The nipple shaped teat worked like a dream, as we were struggling with current products on the market. I would highly recommend this bottle for any parent.

Fordeler

Flexible nipple like teat, reduced fussing time

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

26/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

Anti-Colic Bottles

Best of all anti-colic bottles I have come into contact with. Our baby cried a lot because of colic, we used many anti-colic bottles from different brands but with no great results until we used the Philips Avent anti-colic bottle, baby stopped crying and all is well. The bottle is perfectly designed and the baby drinks all the milk without any problems. I would like to thank Philips for what they do and for the contribution they bring to our family life and for making our lives healthier and less stressful. I highly recommend the Avent Anti-Colic bottle, there is no better bottle on the market

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. AirFree™-ventilen er utformet slik at babyen svelger mindre luft. Flaskesmokken holder seg full av melk, også når den holdes horisontalt, når du mater babyen sittende. Ved å redusere mengden luft babyen får i seg, bidrar du også til å lindre vanlige problemer som kommer fra mating, som kolikk, refluks og luftproblemer.

  2. 80 % av mødrene var enige i at «babyen min opplevde færre problemer med mating» i en hjemmetest med 144 mødre i USA i 2017

  3. To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, viste gjennomgående færre kolikksymptomer sammenlignet med en vanlig flaske og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.

  4. Hva er kolikk og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt, uro, luft i magen og gulping.