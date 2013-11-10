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30 dagers angrerett
Utgått
340 ml
12 oz
12m+
Denne koppen uten tut gjør at barnet kan drikke fra alle kanter, akkurat som med en voksenkopp.
Utformingen av denne koppen uten tut bidrar til en sunn tannutvikling.
Denne koppen uten tut har en unik ventil som aktiveres av leppene, slik at det bare kommer væske ut av koppen når barnet presser leppene sine mot kanten. Ventilen låser seg automatisk mellom slurkene, slik at du ikke trenger å bekymre deg for søl eller gris.
4.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Tomminbg
10/11/2013
Deutschland
Überragend!
Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
TMim
20/05/2020
Nederland
Kan niet kiezen welke kleur.
Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!
Denne omtalen gjelder SCF784/00 Grote-mensenbeker
Denne omtalen gjelder SCF784/00 Grote-mensenbeker
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.
77 % av alle tannleger som deltok i undersøkelsen, er enige i at denne koppen kan bidra til en sunn tannutvikling (uavhengig undersøkelse på Internett i USA fra april 2016)
72 % av alle tannleger som deltok i undersøkelsen, ville anbefale den leppeaktiverte teknologien (uavhengig undersøkelse på Internett i USA fra april 2016)