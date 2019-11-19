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  • Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking
  • Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking
  • Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking
  • Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking
  • Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking
  • Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking
  • Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking
  • Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking
  • Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking
  • Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking
  • Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking
  • Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking

Utgått

Philips AventVoksenkopp

SCF782

2.5
| (119) Anmeldelser
Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking
Gjør det enkelt for barnet å takle overgangen fra babykopper til åpne kopper, helt uten søl. Denne teknologien som aktiveres av leppene, gjør at det kun kommer væske ut av koppen når barnet presser leppene mot koppen.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Den ideelle overgangskoppen for smårollinger som vokser

Hjelper barnet med overgangen til voksendrikking

  • 260 ml

  • 9 oz

  • 9 md.+

Drikking fra rundt hele kanten, akkurat som med en åpen kopp

Drikking fra rundt hele kanten, akkurat som med en åpen kopp

Denne koppen uten tut gjør at barnet kan drikke fra alle kanter, akkurat som med en voksenkopp.

Bidrar til sunn tannutvikling*

Bidrar til sunn tannutvikling*

Utformingen av denne koppen uten tut bidrar til en sunn tannutvikling.

Leppeaktivert teknologi

Leppeaktivert teknologi

Denne koppen uten tut har en unik ventil som aktiveres av leppene, slik at det bare kommer væske ut av koppen når barnet presser leppene sine mot kanten. Ventilen låser seg automatisk mellom slurkene, slik at du ikke trenger å bekymre deg for søl eller gris.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.5

av 5

119

Anmeldelser

19/11/2019

Sverige

Sverige

Världsbäst!

Skulle man kunna dela ut nobelpriset i muggtränarflaskkategorin så borde denna vinna!!! Visst har det hänt att man råkat vända på membranet och då fått en blöt unge men det är inte muggens fel ;-) (det hade varit bra att införa en ”denna sida upp”-tryck på den för att göra det enkelt!) UNDERBAR!!! Rekommenderas varmt!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF782/03 Grown Up Cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF782/03 Grown Up Cup

25/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product is Easy to hold

My little boy gets on so well with it and finds it easy to hold. Drink dispenses great and doesn’t leak either! Thank you

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF782 Grown Up Cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF782 Grown Up Cup

27/05/2020

Deutschland

Deutschland

Wir sind sehr zufrieden

Altersgerecht, praktisch und schadet den Zähnen nicht

Fordeler

Perfekt erfüllt seine Funktionen und es gibt Ersatzdeckel zum Nachkaufen

Ulemper

Komplex beim Zusammenbau

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 

  1. 77 % av alle tannleger som deltok i undersøkelsen, er enige i at denne koppen kan bidra til en sunn tannutvikling (uavhengig undersøkelse på Internett i USA fra april 2016)

  2. 72 % av alle tannleger som deltok i undersøkelsen, ville anbefale den leppeaktiverte teknologien (uavhengig undersøkelse på Internett i USA fra april 2016)