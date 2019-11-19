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Utgått
SCF782/00
260 ml
9 oz
9 md.+
Denne koppen uten tut gjør at barnet kan drikke fra alle kanter, akkurat som med en voksenkopp.
Utformingen av denne koppen uten tut bidrar til en sunn tannutvikling.
Denne koppen uten tut har en unik ventil som aktiveres av leppene, slik at det bare kommer væske ut av koppen når barnet presser leppene sine mot kanten. Ventilen låser seg automatisk mellom slurkene, slik at du ikke trenger å bekymre deg for søl eller gris.
2.5
av 5
119
Anmeldelser
AWOOWA
19/11/2019
Sverige
Världsbäst!
Skulle man kunna dela ut nobelpriset i muggtränarflaskkategorin så borde denna vinna!!! Visst har det hänt att man råkat vända på membranet och då fått en blöt unge men det är inte muggens fel ;-) (det hade varit bra att införa en ”denna sida upp”-tryck på den för att göra det enkelt!) UNDERBAR!!! Rekommenderas varmt!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF782/03 Grown Up Cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF782/03 Grown Up Cup
Mkirbs
25/04/2019
United Kingdom
This product is Easy to hold
My little boy gets on so well with it and finds it easy to hold. Drink dispenses great and doesn’t leak either! Thank you
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF782 Grown Up Cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF782 Grown Up Cup
Zebra2478
27/05/2020
Deutschland
Wir sind sehr zufrieden
Altersgerecht, praktisch und schadet den Zähnen nicht
Fordeler
Perfekt erfüllt seine Funktionen und es gibt Ersatzdeckel zum Nachkaufen
Ulemper
Komplex beim Zusammenbau
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.
77 % av alle tannleger som deltok i undersøkelsen, er enige i at denne koppen kan bidra til en sunn tannutvikling (uavhengig undersøkelse på Internett i USA fra april 2016)
72 % av alle tannleger som deltok i undersøkelsen, ville anbefale den leppeaktiverte teknologien (uavhengig undersøkelse på Internett i USA fra april 2016)