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  • Bevarer riktig temperatur på drikken lengre
  • Bevarer riktig temperatur på drikken lengre
  • Bevarer riktig temperatur på drikken lengre
  • Bevarer riktig temperatur på drikken lengre
  • Bevarer riktig temperatur på drikken lengre
  • Bevarer riktig temperatur på drikken lengre
  • Bevarer riktig temperatur på drikken lengre
  • Bevarer riktig temperatur på drikken lengre

Utgått

Philips AventKopper med sugerør

SCF766/00

4.4
| (8) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Bevarer riktig temperatur på drikken lengre
Den isolerte Avent-koppen med sugerør SCF766/00 sørger for å holde drikken varm/kald lengre, slik at barnet kan få større glede av drikken. Den er lekkasjesikker og enkel for smårollingen å bruke på egenhånd med det unike skrulokket.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Lekkasjesikker, enkel for barnet å bruke selv

Bevarer riktig temperatur på drikken lengre

  • 9 oz

  • Sugerør 12 md.+

Bevarer riktig temperatur på drikken lengre

Mykt sugerør med integrert lekkasjesikker ventil

Enkel å aktivere – væskestrømmen begynner når barnet suger

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

8

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

01/10/2017

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Wir sind mit diesem Becher sehr zufrieden, unser kleiner hat schnell gelernt damit zu trinken (innerhalb weniger versuche) der einzige Becher aus dem er trinken kann Leider bricht er sehr schnell wenn er doch mal irgendwo runterfallen sollte, schon die Kinderwagenhöhe reichte aus und Platzer an der Außenhülle zu verursachen. Dennoch eine Empfehlung Wert!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher

07/02/2016

España

España

Excelente

Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

30/09/2015

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Pratico e funzionale

Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

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  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 