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Utgått
9 oz
Sugerør 12 md.+
4.4
av 5
8
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
JessyMitMarkJonah2016
01/10/2017
Deutschland
Tolles Produkt
Wir sind mit diesem Becher sehr zufrieden, unser kleiner hat schnell gelernt damit zu trinken (innerhalb weniger versuche) der einzige Becher aus dem er trinken kann Leider bricht er sehr schnell wenn er doch mal irgendwo runterfallen sollte, schon die Kinderwagenhöhe reichte aus und Platzer an der Außenhülle zu verursachen. Dennoch eine Empfehlung Wert!
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Denne omtalen gjelder SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher
Knovoa
07/02/2016
España
Excelente
Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.
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Denne omtalen gjelder SCF766/00 Vasos térmicos con pajita
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF766/00 Vasos térmicos con pajita
Alfonso80
30/09/2015
Italia
Bekreftet kjøper
Pratico e funzionale
Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.
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Denne omtalen gjelder SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.