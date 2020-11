Bevarer riktig temperatur på drikken lengre

Den isolerte AVENT-koppen med sugerør SCF766/00 sørger for å holde drikken varm/kald lengre, slik at barnet kan få større glede av drikken. Den er lekkasjesikker og enkel for smårollingen å bruke på egenhånd med det unike skrulokket. Se alle fordeler