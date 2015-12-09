ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling

Utgått

Philips AventKopp med tut

SCF755/07

2.3
| (41) Anmeldelser
Drikke uten søling
Den nye babykoppen uten BPA fra Philips Avent har en patentanmeldt ventil som garantert forhindrer søling. Den bitesikre tuten og håndtakene sikrer at det blir enkelt for smårollingen å drikke. Enkelt for barnet og praktisk for deg.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Enkel overgang fra flaske til kopp

Drikke uten søling

  • Drikke uten søling

  • 340ml / 12oz

  • 18m+

Uten lekkasje. Bekreftet av mødre.

Ikke mer søling. Den patentanmeldte klaffen sikrer at vannet kommer ut kun når barnet drikker fra tuten.

Enkel konvertering til en kopp med fri gjennomstrømming

Det er bare å fjerne ventilen, så blir babykoppen til en kopp med fri gjennomstrømming.

Vinklet tut for mindre hodevipping

Vinklet tut for mindre hodevipping

Tuten er vinklet, slik at smårollingen enkelt kan ta sine første slurker uten å måtte vippe hodet helt bakover.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.3

av 5

41

Anmeldelser

09/12/2015

Deutschland

Deutschland

Endlich ein Becher der NICHT tropft

Wir sind schon lange auf der Suche nach einem Becher der nicht tropft für nachts. Mein Sohn ist schon fast 3 und trinkt schon lange aus dem Glas aber nachts ist man doch etwas schlaftrunken und ein nasses Bett ist nicht so wirklich toll. Wir hatten etliche Becher verschiedenster Firmen und obwohl wir den Strohhalm Becher hatten und auch die Flaschen hab ich fast 3 Jahre gebraucht um den Becher auszuprobieren. Erst war das mit dem Ventil etwas fummelig aber jetzt muss ich sagen der Becher ist super, tropft nicht und lässt sich nicht zerkauen. Prima!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel

05/02/2015

Deutschland

Deutschland

tropft nicht

Es tropft tatsächlich gar nicht. Das Ventil mache ich immer direkt nach der Reinigung rein und so ist noch nie was ausgelaufen. Sollte mein kleiner wieder einmal auf die Idee kommen, den Trinkbecher im hohen Bogen auf den Boden zu werfen finde ich dann doch 2-3 tropfen :-) ein wirklich tolles Produkt aus dem mein kleiner ohne Probleme sofort und gerne getrunken hat.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel

05/01/2023

Portugal

Portugal

Copo é excelente

Usei para o meu primeiro filho e estou a usar para o segundo. O copo não derrama, a criança pode carregar para onde quiser e beber quando tiver sede. Meus filhos usam desde os 6 meses e aprenderam a usá-lo muito rápido. Vai a lava-loiça e para mim é fácil de limpar.

Fordeler

Não derrama, fácil de usar, fácil de lavar, leva para todo sítio

Ulemper

Não é fácil de encontrar para comprar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF755/05 Copo com bico

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF755/05 Copo com bico

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 