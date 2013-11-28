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Utgått
SCF753/07
Drikke uten søling
9 oz / 260 ml
12m+
Hard tut
Ikke mer søling. Den patentanmeldte klaffen sikrer at vannet kommer ut kun når barnet drikker fra tuten.
Det er bare å fjerne ventilen, så blir babykoppen til en kopp med fri gjennomstrømming.
Tuten er vinklet, slik at smårollingen enkelt kan ta sine første slurker uten å måtte vippe hodet helt bakover.
3.4
av 5
59
Anmeldelser
cgill82
28/11/2013
United Kingdom
Quality product and worked well
I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF753/00 Spout Cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF753/00 Spout Cup
Ali1974
11/10/2013
United Kingdom
My daughter loved using this cup!
This is a great cup that is really easy for a toddler to hold. I like the fact that it can be used with both babies and toddlers saving you money.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF753/00 Spout Cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF753/00 Spout Cup
Loobylooloo
01/10/2013
United Kingdom
Great cup, easy to hold
Perfect flow for drinking. Easy to hold. Comes apart easily to clean in dishwasher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF753/00 Spout Cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF753/00 Spout Cup
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.