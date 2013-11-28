ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling

Utgått

Philips AventKopp med tut

SCF753/07

3.4
| (59) Anmeldelser
Drikke uten søling
Den nye dryppfrie koppen uten BPA fra Philips Avent har en patentanmeldt klaff som garantert forhindrer søling. De myke håndtakene sklir ikke og passer godt i små barnehender, og den harde tuten er bitesikker. Enkelt for barnet og praktisk for deg.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Enkel overgang fra flaske til kopp

Drikke uten søling

  • Drikke uten søling

  • 9 oz / 260 ml

  • 12m+

  • Hard tut

Uten lekkasje. Bekreftet av mødre.

Ikke mer søling. Den patentanmeldte klaffen sikrer at vannet kommer ut kun når barnet drikker fra tuten.

Enkel konvertering til en kopp med fri gjennomstrømming

Det er bare å fjerne ventilen, så blir babykoppen til en kopp med fri gjennomstrømming.

Vinklet tut for mindre hodevipping

Vinklet tut for mindre hodevipping

Tuten er vinklet, slik at smårollingen enkelt kan ta sine første slurker uten å måtte vippe hodet helt bakover.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

59

Anmeldelser

28/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Quality product and worked well

I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF753/00 Spout Cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF753/00 Spout Cup

11/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

My daughter loved using this cup!

This is a great cup that is really easy for a toddler to hold. I like the fact that it can be used with both babies and toddlers saving you money.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF753/00 Spout Cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF753/00 Spout Cup

01/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great cup, easy to hold

Perfect flow for drinking. Easy to hold. Comes apart easily to clean in dishwasher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF753/00 Spout Cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF753/00 Spout Cup

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 