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Utgått
SCF751/07
Drikke uten søling
200ml / 7oz
6 md.+
Ikke mer søling. Den patentanmeldte klaffen sikrer at vannet kommer ut kun når barnet drikker fra tuten.
Tuten er vinklet, slik at smårollingen enkelt kan ta sine første slurker uten å måtte vippe hodet helt bakover.
Øvelseshåndtak hjelper smårollingen til å holde koppen og drikke selv. Disse håndtakene er formet for at små hender skal få et enkelt grep, og de er også i gummi for et sklisikkert grep.
3.0
av 5
192
Anmeldelser
PhilipsAventTester27
17/12/2014
United Kingdom
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF751/13 Spout Cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester26
17/12/2014
United Kingdom
perfect grip
It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF751/13 Spout Cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester25
17/12/2014
United Kingdom
A training cup with 100% no leaks!
This product has great features, but best of all, in my experience I found it to be 100% leak proof!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF751/13 Spout Cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF751/13 Spout Cup
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.