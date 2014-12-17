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  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling
  • Drikke uten søling

Utgått

Philips AventKopp med tut

SCF751/07

3
| (192) Anmeldelser
Drikke uten søling
Den nye babykoppen uten BPA fra Philips Avent har en patentanmeldt ventil som garantert forhindrer søling. Den myke tuten og håndtakene sikrer at det blir enkelt for smårollingen å drikke. Enkelt for barnet og praktisk for deg.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Enkel overgang fra flaske til kopp

Drikke uten søling

  • Drikke uten søling

  • 200ml / 7oz

  • 6 md.+

Uten lekkasje. Bekreftet av mødre.

Ikke mer søling. Den patentanmeldte klaffen sikrer at vannet kommer ut kun når barnet drikker fra tuten.

Vinklet tut for mindre hodevipping

Vinklet tut for mindre hodevipping

Tuten er vinklet, slik at smårollingen enkelt kan ta sine første slurker uten å måtte vippe hodet helt bakover.

Soft Touch-øvelseshåndtak for små hender

Soft Touch-øvelseshåndtak for små hender

Øvelseshåndtak hjelper smårollingen til å holde koppen og drikke selv. Disse håndtakene er formet for at små hender skal få et enkelt grep, og de er også i gummi for et sklisikkert grep.

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Anmeldelser

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3.0

av 5

192

Anmeldelser

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF751/13 Spout Cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF751/13 Spout Cup

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

perfect grip

It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF751/13 Spout Cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF751/13 Spout Cup

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

A training cup with 100% no leaks!

This product has great features, but best of all, in my experience I found it to be 100% leak proof!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF751/13 Spout Cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF751/13 Spout Cup

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 