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  • Holder drikke frisk lenger
  • Holder drikke frisk lenger

Utgått

Philips AventIsolert kopp

SCF670/01

3.7
| (3) Anmeldelser
Holder drikke frisk lenger
Philips Avent isolert kopp passer perfekt når dere er på farten, og denne stilige koppen med dyretema holder drikke frisk lenger. Leveres med en bitesikker tut og en ventil som forhindrer søl.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Bitesikker tut som hindrer søl

Holder drikke frisk lenger

  • 260 ml

  • 12m+

Perfekt når du er på farten, holder drikken frisk

Perfekt når du er på farten, holder drikken frisk

Denne stilige koppen hjelper deg med å holde smårollingens drikke frisk lenger når du er på farten

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Patentert ventil kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden.

Raskere gjennomstrømming og bitesikker tut

Raskere gjennomstrømming og bitesikker tut

Tuten har en bitesikker utforming med en raskere gjennomstrømming, og koppen har større kapasitet for aktive småbarn

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

3

Anmeldelser

4
3
2

12/07/2013

France

France

SUPER PRODUIT

C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF670/01 Tasse Fraîcheur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF670/01 Tasse Fraîcheur

13/10/2011

Nederland

Nederland

Deze beker lekt echt niet

Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

13/03/2012

Nederland

Nederland

heel slecht

In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.

Denne omtalen gjelder SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Denne omtalen gjelder SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 

  1. Kan ikke byttes ut med andre Philips Avent Toddler-kopper