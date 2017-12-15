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  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på

Utgått

Philips AventNaturlig smokk

SCF655/27

2.8
| (78) Anmeldelser
Den naturlige måten å mate med flaske på
Med Philips Avent Natural-smokken med variabel gjennomstrømming kan du justere gjennomstrømmingen ved å vri på flasken. Smokken har en nyskapende bladdesign som ligner på brystet, slik at babyen får naturlig feste, og du kan enkelt kombinere amming og mating med flaske.
Se alle fordeler

Den naturlige måten å mate med flaske på

  • To deler

  • Variabel gjennomstrømming

  • 3 md.+

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.8

av 5

78

Anmeldelser

15/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

EXCELLENT CUSTOMER SERVICE

I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF655/27 Natural teat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF655/27 Natural teat

15/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

EXCELLENT CUSTOMER SERVICE

I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF655/27 Natural teat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF655/27 Natural teat

16/10/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

ich bin ein grosser fen von avent da der halt der flasche genial ist und natürich weil es kaum einen uterschid giebt zwischen den naturnahen saguern und der brust... und wen mein kleiner grösser wird kan ich ja nur die zusatz teile auf die flaschen anschrauben das er draus trinken kan genial...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF655/27 Natural-Sauger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF655/27 Natural-Sauger

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011