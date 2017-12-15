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Utgått
SCF655/27
To deler
Variabel gjennomstrømming
3 md.+
Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.
Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.
2.8
av 5
78
Anmeldelser
Ananya
15/12/2017
United Kingdom
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF655/27 Natural teat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF655/27 Natural teat
Denise21
15/12/2017
United Kingdom
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF655/27 Natural teat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF655/27 Natural teat
ivana
16/10/2013
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
ich bin ein grosser fen von avent da der halt der flasche genial ist und natürich weil es kaum einen uterschid giebt zwischen den naturnahen saguern und der brust... und wen mein kleiner grösser wird kan ich ja nur die zusatz teile auf die flaschen anschrauben das er draus trinken kan genial...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF655/27 Natural-Sauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF655/27 Natural-Sauger
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011