Juster gjennomstrømmingshastigheten slik det passer babyen

Med smokken med variabel gjennomstrømming kan du justere gjennomstrømmingshastigheten i henhold til væskens tykkelse og tilpasse det til babyens rytme. Vi anbefaler at du bruker denne smokken for tykkere væsker som fortykket melk, melk blandet med babyris, melk blandet med babymat, supper ... Når babyen er klar for en enda raskere gjennomstrømming, anbefaler vi at du bruker Philips Avent-smokken for tykkere væske.