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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
To deler
Sakte gjennomstrømming
1 md.+
Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.
Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.
5.0
av 5
9
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Top
Wird sehr gut von meinem Baby angenommen. Seit Anfang an
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF652/27 Natural-Sauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF652/27 Natural-Sauger
Gwal
25/02/2018
France
Idéal en relais de l'allaitement
Accepté sans problème par mon fils en alternance avec l'allaitement quand je tirais mon lait puis maintenant au lait artificiel. Aucun souci lors des transitions sein-biberon. Un design agréable et facile d'entretien. J'avais adopté Avent pour mes deux plus grands, la gamme Natural est clairement idéale.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF652/27 Tétine Natural
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF652/27 Tétine Natural
MichelleMax
22/02/2017
Italia
Tettarelle 1m+ sono eccellenti
Sono una mamma americana che vive in Italia e mi trovo benissimo con i prodotti di Avent! Il mio figlio di 4 mesi piace tantissimo le tettarelle Natural 1m+ con due fori... Abbiamo provato anche le tettarelle 3+, ma il latte esce troppo veloce ed e' ancora troppo presto per lui. Grazie Philips Avent per un prodotto ottimo!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF652/27 Tettarella Natural
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF652/27 Tettarella Natural
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011