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Utgått
SCF651/27
To deler
Gjennomstrømming for nyfødte
0 md.+
Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.
Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.
3.5
av 5
11
Anmeldelser
AllSta22
29/10/2013
Deutschland
Gewöhnungssache:)!
Ein starkes Produkt, mit dem sich mein Kind (und ich!) schnell anfreundete! Viel besser als die Standardflaschen! Super Leistung!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF651/27 Natural-Sauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF651/27 Natural-Sauger
Krümmel1
29/10/2013
Deutschland
Gewöhnungssache:)!
Ein starkes Produkt, mit dem sich mein Kind (und ich!) schnell anfreundete! Viel besser als die Standardflaschen! Super Leistung!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF651/27 Natural-Sauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF651/27 Natural-Sauger
Tommykit
13/04/2019
Suomi
pelasti vauvani
suosittelen, tämä tuote kaikille alle 5 kuukautta ikäisille .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF651/27 Natural nipple
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF651/27 Natural nipple
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011