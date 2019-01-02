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  • Sikrer et sunt, aktiv måltid

Utgått

Philips Avent AirflexClassic-babyflaske

SCF646/17

3.9
| (13) Anmeldelser
Sikrer et sunt, aktiv måltid
Philips Avent Airflex-tåteflasken bruker den unike Avent Airflex-smokken som gir sunn, aktiv mating, og som jobber sammen med babyens naturlige rytme. Airflex-smokken gjør det enklere for babyen å veksle mellom amming og mating med tåteflaske.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Klinisk dokumentert kolikkhemmende virkning

Sikrer et sunt, aktiv måltid

  • Én tåteflaske

  • 330 ml

  • Smokk med variabel gjennomstrømming

  • 3 mnd+

Smokk med variabel gjennomstrømming for tykkere væske

Smokk med variabel gjennomstrømming for tykkere væske

Smokken med variabel gjennomstrømming har et spor som gjør det mulig å justere gjennomstrømmingen. Gjennomstrømmingen kan varieres ganske enkelt ved å snu flasken for å justere merkene I, II eller III på smokken i henhold til babyens nese

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske

Innebygd Airflex-ventil

Innebygd Airflex-ventil

Avent Airflex-tåteflasken benytter en Airflex-ventil som følger barnets naturlige spisemønster.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

13

Anmeldelser

3

02/01/2019

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat grossartige eigenschaften

Sehr gut und praktisch.gute kvalitet,beste von andere.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF646/37 Classic baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF646/37 Classic baby bottle

14/12/2013

España

España

Muy útil la tetina de flujo variable

Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF646/37 Biberón Classic

12/12/2013

España

España

Producto practico y cómodo de usar

El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF646/37 Biberón Classic

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  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 