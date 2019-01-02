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Utgått
SCF646/17
Én tåteflaske
330 ml
Smokk med variabel gjennomstrømming
3 mnd+
Smokken med variabel gjennomstrømming har et spor som gjør det mulig å justere gjennomstrømmingen. Gjennomstrømmingen kan varieres ganske enkelt ved å snu flasken for å justere merkene I, II eller III på smokken i henhold til babyens nese
Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske
Avent Airflex-tåteflasken benytter en Airflex-ventil som følger barnets naturlige spisemønster.
3.9
av 5
13
Anmeldelser
Bana88
02/01/2019
Deutschland
Dieses Produkt hat grossartige eigenschaften
Sehr gut und praktisch.gute kvalitet,beste von andere.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF646/37 Classic baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF646/37 Classic baby bottle
patrialpe
14/12/2013
España
Muy útil la tetina de flujo variable
Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF646/37 Biberón Classic
MARIAJO68
12/12/2013
España
Producto practico y cómodo de usar
El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF646/37 Biberón Classic
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