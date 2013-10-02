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Utgått
Én tåteflaske
9 oz / 260 ml
Smokk med sakte gjennomstrømming
1 md.+
Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske
Avent Airflex-tåteflasken benytter en Airflex-ventil som følger barnets naturlige spisemønster.
En klinisk test viste at to uker gamle babyer som fikk mat med Avent-tåteflasken, hadde mindre kolikk enn barn som fikk mat med en tradisjonell tåteflaske. (Du finner mer informasjon på www.philips.com/Avent).
4.6
av 5
34
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Mand82
02/10/2013
United Kingdom
Great at reducing wind in baby
Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ronnie31
08/08/2012
United Kingdom
Wonderful products
I will only use advent products on my baby even down to the baby monitor brilliant products will recommend to everyone thanks very much Phillips!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
emly
31/07/2012
United Kingdom
Helps with colic
I went through about four different types of bottles before i tried the avent ones and i wish i had used them first! They are the only bottles that reduced my daughters colic. The bottle design is really easy and comfortable to hold, especially on the long feeds, and everything comes apart easily to clean! I would definitely recommend these!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
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