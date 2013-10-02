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Utgått

Philips Avent AirflexClassic-babyflaske

SCF643/17

4.6
| (34) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Sikrer et sunt, aktiv måltid
Philips Avent Airflex-tåteflasken bruker den unike Avent Airflex-smokken som gir sunn, aktiv mating, og som jobber sammen med babyens naturlige rytme. Airflex-smokken gjør det enklere for babyen å veksle mellom amming og mating med tåteflaske.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Klinisk dokumentert kolikkhemmende virkning

Sikrer et sunt, aktiv måltid

  • Én tåteflaske

  • 9 oz / 260 ml

  • Smokk med sakte gjennomstrømming

  • 1 md.+

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske

Innebygd Airflex-ventil

Innebygd Airflex-ventil

Avent Airflex-tåteflasken benytter en Airflex-ventil som følger barnets naturlige spisemønster.

Klinisk dokumentert kolikkhemmende virkning

Klinisk dokumentert kolikkhemmende virkning

En klinisk test viste at to uker gamle babyer som fikk mat med Avent-tåteflasken, hadde mindre kolikk enn barn som fikk mat med en tradisjonell tåteflaske. (Du finner mer informasjon på www.philips.com/Avent).

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.6

av 5

34

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great at reducing wind in baby

Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

08/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Wonderful products

I will only use advent products on my baby even down to the baby monitor brilliant products will recommend to everyone thanks very much Phillips!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

31/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Helps with colic

I went through about four different types of bottles before i tried the avent ones and i wish i had used them first! They are the only bottles that reduced my daughters colic. The bottle design is really easy and comfortable to hold, especially on the long feeds, and everything comes apart easily to clean! I would definitely recommend these!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 