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Utgått
SCF635/27
2 deler
Med variabel gjennomstrømming
3 mnd+
Antikolikkventilen er utformet for å gi mindre luft i babyens mage, noe som reduserer kolikk og andre plager. Når babyen mates, bøyes ventilen som er integrert i flaskesmokken, slik at luft slippes inn i flasken. Dette forhindrer at det dannes vakuum og ventilerer luften mot baksiden av flasken. Ventilen holder på luften i flasken og bort fra babyens mage for å redusere kolikk og andre plager.
Philips Avent-antikolikkflaske reduserer uro. Babyer som ble matet med Philips Avent-antikolikkflaskene, opplevde 60 % mindre uro om natten enn babyer som ble matet med en konkurrerende antikolikkflaske.*
Smokkens form sørger for at babyen får et godt grep om flasken, og den riflede strukturen forhindrer at smokken klapper sammen for uforstyrret, komfortabel mating.
2.8
av 5
45
Anmeldelser
Kat1977
05/03/2012
United Kingdom
Great for thicker liquids
This is great for thicker liquids, not regular formula I guess.
Denne omtalen gjelder SCF635/27 Anti-colic teat
Denne omtalen gjelder SCF635/27 Anti-colic teat
monkeysmum
04/02/2012
United Kingdom
excellent
reading the other two reviews i think I should point out that they are for thicker comfort milk that babies are given if they are not feeding well on normal cows milks ones. they are a special formular that is broken down quicker for their tummys to digest. Due to this it is very thick milk and will not come out of even a number 4 teat. I do agree though that they need to be better labelled for this purpose. the difference with these its a slit not holes. please do not be put off if your baby needs comfort milk.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF635/27 Anti-colic teat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF635/27 Anti-colic teat
monkeysmum
04/02/2012
United Kingdom
excellent
reading the other two reviews i think I should point out that they are for thicker comfort milk that babies are given if they are not feeding well on normal cows milks ones. they are a special formular that is broken down quicker for their tummys to digest. Due to this it is very thick milk and will not come out of even a number 4 teat. I do agree though that they need to be better labelled for this purpose. the difference with these its a slit not holes. please do not be put off if your baby needs comfort milk.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF635/27 Anti-colic teat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF635/27 Anti-colic teat
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, hadde færre kolikksymptomer og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.
Det er bevist at smokkens utforming forhindrer at smokken klapper sammen, og forhindrer også luftsvelging og mateforstyrrelser.
Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011