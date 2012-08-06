Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
2 deler
Flaskesmokk med rask gjennomstrømming
6 md.+
Antikolikkventilen er utformet for å gi mindre luft i babyens mage, noe som reduserer kolikk og andre plager. Når babyen mates, bøyes ventilen som er integrert i flaskesmokken, slik at luft slippes inn i flasken. Dette forhindrer at det dannes vakuum og ventilerer luften mot baksiden av flasken. Ventilen holder på luften i flasken og bort fra babyens mage for å redusere kolikk og andre plager.
Philips Avent-antikolikkflaske reduserer uro. Babyer som ble matet med Philips Avent-antikolikkflaskene, opplevde 60 % mindre uro om natten enn babyer som ble matet med en konkurrerende antikolikkflaske.*
Smokkens form sørger for at babyen får et godt grep om flasken, og den riflede strukturen forhindrer at smokken klapper sammen for uforstyrret, komfortabel mating.
4.6
av 5
46
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
Archna
06/08/2012
United Kingdom
Fantastic produvt and easy to use
This has been perfect, infact we are still using it for our 10 month old baby.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Pisetzky
06/08/2012
United Kingdom
Fantastic produvt and easy to use
This has been perfect, infact we are still using it for our 10 month old baby.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Bensmum
01/08/2012
United Kingdom
This was a great follow on teat from breast-feeding
I started bottle feeding my baby using these teats from 4 months, combined with breast-feeding. At the time it was the only teat he'd accept, having tried several. I went to feeding him solely using these teats from 6 months without any problems.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, hadde færre kolikksymptomer og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.
Det er bevist at smokkens utforming forhindrer at smokken klapper sammen, og forhindrer også luftsvelging og mateforstyrrelser.
Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011