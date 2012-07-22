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Utgått
2 deler
Smokk med sakte gjennomstrømming
1 md.+
Antikolikkventilen er utformet for å gi mindre luft i babyens mage, noe som reduserer kolikk og andre plager. Når babyen mates, bøyes ventilen som er integrert i flaskesmokken, slik at luft slippes inn i flasken. Dette forhindrer at det dannes vakuum og ventilerer luften mot baksiden av flasken. Ventilen holder på luften i flasken og bort fra babyens mage for å redusere kolikk og andre plager.
Philips Avent-antikolikkflaske reduserer uro. Babyer som ble matet med Philips Avent-antikolikkflaskene, opplevde 60 % mindre uro om natten enn babyer som ble matet med en konkurrerende antikolikkflaske.*
Smokkens form sørger for at babyen får et godt grep om flasken, og den riflede strukturen forhindrer at smokken klapper sammen for uforstyrret, komfortabel mating.
4.4
av 5
16
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Emmaroon
22/07/2012
United Kingdom
it looks great and great features
i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
kayla9412
22/07/2012
United Kingdom
it looks great and great features
i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Jeeby
09/11/2011
United Kingdom
Highly recommended
Used this along with Avent bottles when I had problems breastfeeding alone when my baby was 1 month old. Now I am breastfeeding and using around 3 bottles a day. Don't have any problems with colic either. I think Avent products are very user friendly and reasonably priced compared to the alternatives.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, hadde færre kolikksymptomer og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.
Det er bevist at smokkens utforming forhindrer at smokken klapper sammen, og forhindrer også luftsvelging og mateforstyrrelser.
Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011