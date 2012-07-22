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  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
  • Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*

Utgått

Philips AventAntikolikkflaskesmokk

SCF632/27

4.4
| (16) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*
Antikolikkflaskesmokkene er designet for uforstyrret mating. Luft holdes inne i flasken og borte fra babyens mage. Den strukturerte overflaten forhindrer at flaskesmokken faller sammen, noe som sikrer mindre ubehag og forstyrrelser i matingen.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Klinisk dokumentert at den reduserer kolikk og ubehag*

  • 2 deler

  • Smokk med sakte gjennomstrømming

  • 1 md.+

Antikolikkventil med dokumentert kolikkhemmende virkning*

Antikolikkventil med dokumentert kolikkhemmende virkning*

Antikolikkventilen er utformet for å gi mindre luft i babyens mage, noe som reduserer kolikk og andre plager. Når babyen mates, bøyes ventilen som er integrert i flaskesmokken, slik at luft slippes inn i flasken. Dette forhindrer at det dannes vakuum og ventilerer luften mot baksiden av flasken. Ventilen holder på luften i flasken og bort fra babyens mage for å redusere kolikk og andre plager.

60 % mindre uro om natten*

60 % mindre uro om natten*

Philips Avent-antikolikkflaske reduserer uro. Babyer som ble matet med Philips Avent-antikolikkflaskene, opplevde 60 % mindre uro om natten enn babyer som ble matet med en konkurrerende antikolikkflaske.*

En riflet struktur forhindrer at flasken klapper sammen for uforstyrret mating

En riflet struktur forhindrer at flasken klapper sammen for uforstyrret mating

Smokkens form sørger for at babyen får et godt grep om flasken, og den riflede strukturen forhindrer at smokken klapper sammen for uforstyrret, komfortabel mating.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.4

av 5

16

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

3

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

it looks great and great features

i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

it looks great and great features

i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

09/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Highly recommended

Used this along with Avent bottles when I had problems breastfeeding alone when my baby was 1 month old. Now I am breastfeeding and using around 3 bottles a day. Don't have any problems with colic either. I think Avent products are very user friendly and reasonably priced compared to the alternatives.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, hadde færre kolikksymptomer og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.

  2. Det er bevist at smokkens utforming forhindrer at smokken klapper sammen, og forhindrer også luftsvelging og mateforstyrrelser.

  3. Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.

  4. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011