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Utgått
2 deler
Med gjennomstrømming for nyfødte
0 mnd+
Antikolikkventilen er utformet for å gi mindre luft i babyens mage, noe som reduserer kolikk og andre plager. Når babyen mates, bøyes ventilen som er integrert i flaskesmokken, slik at luft slippes inn i flasken. Dette forhindrer at det dannes vakuum og ventilerer luften mot baksiden av flasken. Ventilen holder på luften i flasken og bort fra babyens mage for å redusere kolikk og andre plager.
Philips Avent-antikolikkflaske reduserer uro. Babyer som ble matet med Philips Avent-antikolikkflaskene, opplevde 60 % mindre uro om natten enn babyer som ble matet med en konkurrerende antikolikkflaske.*
Smokkens form sørger for at babyen får et godt grep om flasken, og den riflede strukturen forhindrer at smokken klapper sammen for uforstyrret, komfortabel mating.
4.2
av 5
15
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
andersenpink
22/01/2015
Danmark
Perfekt amning.
Dette produkt har jeg anvendt til begge mine børn efter at have testet andre modeller. den er nem at rengøre og vedligeholde. og har barnet tænder holder den til de bidder i den. Vil klart anbefale dette produkt. Har ikke haft kolikbarn efter køb af dette produkt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF631/27 Antikolik-sut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF631/27 Antikolik-sut
verbatim158
01/11/2013
Deutschland
Tolles Produkt!
Meine Kleine hat durch diesen Sauger weniger Blähungen und allgemein weniger Luft im Bauch, so ist sie zufriedener und grinst beim Essen! Die Wirkung des Saugers ist sogar am Sauger selbst sichtbar! Toll!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF631/27 Anti-colic Sauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF631/27 Anti-colic Sauger
verbatim158
01/11/2013
Deutschland
Bekreftet kjøper
Tolles Produkt!
Meine Kleine hat durch diesen Sauger weniger Blähungen und allgemein weniger Luft im Bauch, so ist sie zufriedener und grinst beim Essen! Die Wirkung des Saugers ist sogar am Sauger selbst sichtbar! Toll!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF631/27 Anti-colic Sauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF631/27 Anti-colic Sauger
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, hadde færre kolikksymptomer og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.
Det er bevist at smokkens utforming forhindrer at smokken klapper sammen, og forhindrer også luftsvelging og mateforstyrrelser.
Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011