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  • Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring
  • Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring
  • Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring

Utgått

Philips Avent VIAAvent-oppbevaringssystem

SCF614/10

5
| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring
Philips Avent-oppbevaringssystemet er et allsidig og plassbesparende oppbevaringssystem som er utformet for å vokse med babyen. Bruk den samme koppen til å oppbevare brystmelk og babymat til babyen. Den passer til alle Philips Avent-brystpumper og -smokker.
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Kopp for oppbevaring av melk

Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring

  • Lokk

Lekkasjesikkert skrusystem

Lekkasjesikkert skrusystem

For sikker oppbevaring og transport

Ideell når du er på farten

Ideell når du er på farten

Ideell for oppbevaring og transport

Brukes med Philip Avent-brystmelkbeholdere

Lokkene for oppbevaring av brystmelk kan brukes med Philips Avent-oppbevaringsbeholdere for brystmelk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF614/10 Avent Storage System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF614/10 Avent Storage System

14/12/2013

España

España

Muy práctico sistema de almacenamiento de leche materna

Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF614/10 Avent Storage System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF614/10 Avent Storage System

15/05/2012

España

España

cierre muy bueno y permite apilar el producto

el cierre es fácil y seguro, a rosca. la tapa permite apilar los diferentes recipientes para guardarlos o trasportarlos con mayor facilidad

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF614/10 Avent Storage System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF614/10 Avent Storage System

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