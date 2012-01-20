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  • Hygiene på farten
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Utgått

Philips AventUdekorert kopp

SCF600/12

1.7
| (6) Anmeldelser
Hygiene på farten
Philips AVENT-drikkekopp til smårollinger er et enkelt skritt fra flaske til kopp. Lokket med flipptopp holder tuten ren til enhver tid, selv på farten. Den er utrolig sikker mot søl enten den ristes eller kastes opp i luften, og den er samtidig enkel å drikke av
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Hindrer søl, lett å suge

Hygiene på farten

  • 200 ml

  • 6 md.+ myk tut

  • Med håndtak

Myk tut med patentert ventil som hindrer søl

Myk tut med patentert ventil som hindrer søl

Den patenterte ventilen på Philips Avent-koppen med tut kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden

Myk og fleksibel tut for å gjøre det første skrittet enkelt

Myk og fleksibel tut for å gjøre det første skrittet enkelt

Den myke og fleksible tuten passer perfekt for overgangen fra bryst eller flaske til kopp

Håndtakene er utformet for at små hender skal få godt grep

Håndtakene er utformet for at små hender skal få godt grep

Håndtakene er spesielt utformet for at små hender skal få godt grep. Håndtakene er enkle å sette på eller ta av slik at koppene kan brukes med eller uten håndtak

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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1.7

av 5

6

Anmeldelser

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters

Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters

Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters

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