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  • Enkel overgang fra flaske til kopp
  • Enkel overgang fra flaske til kopp
  • Enkel overgang fra flaske til kopp
  • Enkel overgang fra flaske til kopp

Utgått

Philips AventKopp for smårollinger

SCF600/11

1.7
| (6) Anmeldelser
Enkel overgang fra flaske til kopp
Den BPA-frie Philips Avent Magic-koppen er svært sikker mot søl enten den ristes, kastes opp i luften eller legges på siden, og den er samtidig enkel å drikke av. Tutene med ventil passer også til tåteflaskene, slik at de også hindrer søl.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Hindrer søl, lett å suge

Enkel overgang fra flaske til kopp

  • 200 ml

  • 6 md.+ myk tut

Lokk klikkes på plass, holder tuten ren

Lokk klikkes på plass, holder tuten ren

Lokket som klikkes på plass holder tuten ren når du er på farten, og det sørger for lekkasjefri transport

Myk tut med patentert ventil som hindrer søl

Myk tut med patentert ventil som hindrer søl

Den patenterte ventilen på Philips Avent-koppen med tut kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden

Myk og fleksibel tut for å gjøre det første skrittet enkelt

Myk og fleksibel tut for å gjøre det første skrittet enkelt

Den myke og fleksible tuten passer perfekt for overgangen fra bryst eller flaske til kopp

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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1.7

av 5

6

Anmeldelser

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters

Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters

Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 