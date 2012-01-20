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Utgått
SCF600/11
200 ml
6 md.+ myk tut
Lokket som klikkes på plass holder tuten ren når du er på farten, og det sørger for lekkasjefri transport
Den patenterte ventilen på Philips Avent-koppen med tut kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden
Den myke og fleksible tuten passer perfekt for overgangen fra bryst eller flaske til kopp
1.7
av 5
6
Anmeldelser
eentervredenklant
20/01/2012
Nederland
een tevreden klant
Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters
Nam75
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters
Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters
bandietje
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters
Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters
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