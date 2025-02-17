Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

      Philips Avent Double Electric Breast Pump Natural Care Hands-free Wearable

      SCF495/11

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Babyen og tiden din er dyrebar. Frigjør hendene med Philips Avent Natural Care Hands-free Wearable brystpumpe. Den er av sykehuskvalitet og er konstruert for å etterligne babyens drikkerytme, i et diskret, sølesikkert design

      Se alle fordeler

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Etterligner babyens drikkerytme

      • Pumpe av sykehuskvalitet etterligner babyens drikkerytme
      • Gjennomsiktige kopper med innvendig lys
      • Enkel å rengjøre og sette sammen med få deler
      • Passer til 99 % av alle mødre
      • Unikt SkinSense-skjold
      Frihet til å pumpe hvor som helst

      Vår første bærbare brystpumpe gir ytelse i sykehuskvalitet i en lett form som sitter komfortabelt i BH-en. Uansett hvor du går. På sofaen, ved skrivebordet eller mens du tar en spasertur rundt i nabolaget. Din tid. På din måte.

      Ytelse i sykehuskvalitet, bærbart format

      I motsetning til andre bærbare pumper, er det ikke nødvendig å velge mellom frihet og effektivitet. Motoren vår har sykehusstyrke som fungerer mer som en tradisjonell pumpe – og i tillegg er den bærbar. Oppladbare batterier gjør det enkelt å fortsette å pumpe diskret hvor som helst.

      Effektiv* pumping med en rytme som etterligner babyen

      Vår første bærbare pumpe etterligner babyens naturlige drikkerytme, noe som gjør den opptil to ganger raskere enn de fleste andre bærbare pumper**. Tross alt vet babyer best hvordan de skal drikke fra brystet! Det er derfor vi designet den med mål om å hjelpe deg med å få best mulig melkeproduksjon, samtidig som du sparer dyrebar tid.

      Silikonskjoldet former seg varsomt til brystet

      Føl deg komfortabel og få støtte mens du pumper, takket være vårt SkinSense-brystskjold i silikon. Skjoldet er laget av silikon av matkvalitet og formes forsiktig rundt brystet ved hjelp av kroppens naturlige varme. Behagelig og brukervennlig hver gang.

      Enkelt å se brystvortens plassering og melkestrømmen

      Bruk våre gjennomsiktige kopper til å veilede deg fra start til slutt. Du kan enkelt sjekke om du har plassert koppen i riktig posisjon på brystvorten og om melken strømmer. Et innebygd, skånsomt lys sørger for at du alltid har umiddelbar sikt, selv om natten.

      Sølefri forsegling og sprutbeskyttelse, selv når du beveger deg

      Vi har sørget for at pumpen vår beskytter hver dråpe melk uansett hvilken vei du beveger deg. Brystskjoldet i silikon sørger for en sølefri forsegling rundt brystene, mens sprutbeskyttelsen hindrer at melken søles, selv når du beveger deg.

      Enkel å rengjøre og sette sammen igjen

      Når du er ferdig med å pumpe, gjør designet at den er enkel å gjøre ren. Den er enkel å demontere, rengjøre og sette sammen igjen, og koppene kan vaskes i oppvaskmaskin og steriliseres. Rask, problemfri rengjøring hver gang.

      Gjør pumpingen mer personlig

      Få mest mulig ut av hver økt med 8 sugenivåer for å stimulere melkestrømmen og 16 sugenivåer for å pumpe melken ut. Du kan finjustere mens du pumper, og bruk veiledingslyset til å navigere i innstillinger, selv i mørket. Pumpen vår lagrer automatisk ønsket innstilling, slik at du ikke trenger å stille inn neste gang.

      Finn din optimale passform

      Å føle deg bra mens du pumper handler om å finne riktig skjoldpassform. Løsningen vår for å sørge for at du alltid føler deg vel? Et utvalg av innleggsstørrelser til skjoldet som passer til 99 % av alle mødre – alt følger med den bærbare pumpen. Bruk størrelseskortet på brystvortene for å finne riktig passform raskt, og begynn å pumpe.

      Batteribrukstiden støtter er livsstil på farten

      Ingen strømledning og pålitelig batteribrukstid? Det er ekte frihet på farten. Én komplett ladning av batteriet gir mulighet for 10 pumpeøkter (15 minutter per økt), slik at du kan pumpe pålitelig uansett hvor dagen tar deg.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Drift

        Kilde
        Oppladbart batteri / USB-C (adapter følger ikke med)

      • Materiale

        Membran
        Flytende silikon
        Brystskjold
        Flytende silikon
        Kopp, brystskjolddeksel
        Polypropylen
        Ventil
        Flytende silikon
        Innlegg
        Flytende silikon

      • Følgende er inkludert:

        Kopp
        2
        Oppladbar motorenhet
        2 deler
        USB-C-kabel
        1 del
        Brystskjold (støv)-deksel
        2 deler
        Kort for brystvortestørrelse
        1 del
        Innlegg 19 mm.
        2 deler
        Brystskjold (27 mm)
        2 deler
        Innlegg 15 mm.
        2 deler
        Innlegg 17 mm.
        2 deler
        Innlegg 21 mm.
        2 deler
        Innlegg 24 mm.
        2 deler

      • Funksjoner

        Bevegelsesfrihet
        Håndfri og bærbar
        Innstillinger for personlig tilpasning
        • 16 sugenivåer i pumpemodus
        • 8 sugenivåer i stimuleringsmodus
        Motorenhet
        Kan brukes i 10 pumpeøkter
        Brystskjold og -innlegg
        Passer til 99 % av alle mødre

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      • Effektiviteten er relatert til produktets tekniske ytelse.
      • *Refererer til pumpesugefrekvens.

      Eksklusive tilbud, bare for deg


      En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

      100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

      Tidlig tilgang til salg.

      Tips om sunn livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
      Hva betyr dette?
      *Klikk her for å lese om våre vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

      Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.