SCF495/11
Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
Babyen og tiden din er dyrebar. Frigjør hendene med Philips Avent Natural Care Hands-free Wearable brystpumpe. Den er av sykehuskvalitet og er konstruert for å etterligne babyens drikkerytme, i et diskret, sølesikkert designSe alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Vår første bærbare brystpumpe gir ytelse i sykehuskvalitet i en lett form som sitter komfortabelt i BH-en. Uansett hvor du går. På sofaen, ved skrivebordet eller mens du tar en spasertur rundt i nabolaget. Din tid. På din måte.
I motsetning til andre bærbare pumper, er det ikke nødvendig å velge mellom frihet og effektivitet. Motoren vår har sykehusstyrke som fungerer mer som en tradisjonell pumpe – og i tillegg er den bærbar. Oppladbare batterier gjør det enkelt å fortsette å pumpe diskret hvor som helst.
Vår første bærbare pumpe etterligner babyens naturlige drikkerytme, noe som gjør den opptil to ganger raskere enn de fleste andre bærbare pumper**. Tross alt vet babyer best hvordan de skal drikke fra brystet! Det er derfor vi designet den med mål om å hjelpe deg med å få best mulig melkeproduksjon, samtidig som du sparer dyrebar tid.
Føl deg komfortabel og få støtte mens du pumper, takket være vårt SkinSense-brystskjold i silikon. Skjoldet er laget av silikon av matkvalitet og formes forsiktig rundt brystet ved hjelp av kroppens naturlige varme. Behagelig og brukervennlig hver gang.
Bruk våre gjennomsiktige kopper til å veilede deg fra start til slutt. Du kan enkelt sjekke om du har plassert koppen i riktig posisjon på brystvorten og om melken strømmer. Et innebygd, skånsomt lys sørger for at du alltid har umiddelbar sikt, selv om natten.
Vi har sørget for at pumpen vår beskytter hver dråpe melk uansett hvilken vei du beveger deg. Brystskjoldet i silikon sørger for en sølefri forsegling rundt brystene, mens sprutbeskyttelsen hindrer at melken søles, selv når du beveger deg.
Når du er ferdig med å pumpe, gjør designet at den er enkel å gjøre ren. Den er enkel å demontere, rengjøre og sette sammen igjen, og koppene kan vaskes i oppvaskmaskin og steriliseres. Rask, problemfri rengjøring hver gang.
Få mest mulig ut av hver økt med 8 sugenivåer for å stimulere melkestrømmen og 16 sugenivåer for å pumpe melken ut. Du kan finjustere mens du pumper, og bruk veiledingslyset til å navigere i innstillinger, selv i mørket. Pumpen vår lagrer automatisk ønsket innstilling, slik at du ikke trenger å stille inn neste gang.
Å føle deg bra mens du pumper handler om å finne riktig skjoldpassform. Løsningen vår for å sørge for at du alltid føler deg vel? Et utvalg av innleggsstørrelser til skjoldet som passer til 99 % av alle mødre – alt følger med den bærbare pumpen. Bruk størrelseskortet på brystvortene for å finne riktig passform raskt, og begynn å pumpe.
Ingen strømledning og pålitelig batteribrukstid? Det er ekte frihet på farten. Én komplett ladning av batteriet gir mulighet for 10 pumpeøkter (15 minutter per økt), slik at du kan pumpe pålitelig uansett hvor dagen tar deg.
Drift
Materiale
Følgende er inkludert:
Funksjoner
