Bruker vannbadvarming av sykehusstandard

Varm melken slik sykepleiere gjør på sykehus ved vannbadvarming. Sammenlignet med andre metoder, bevarer det melkeproteiner bedre, noe som er essensielt for å bygge opp babyens immunsystem. Teknologien vår er skånsom og rask, og hjelper med å støtte en sunn utvikling for babyen for hver mating.