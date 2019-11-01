Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
SCF358/10
Smart og enkel oppvarming
Klargjør oppvarmede måltider på bare 3 minutter* med en flaskevarmer som selv styrer temperaturen. Den smarte sensoren for temperaturstyring justerer automatisk oppvarmingsmønsteret, slik at oppvarmingen skjer raskt og jevnt.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Flaskevarmer, gavesett
total
recurring payment
Angi melkevolumet, trykk på start, og la den smarte temperaturkontrollen ta seg av resten. Den registrerer melkens opprinnelige temperatur og varmer den opp til den ideelle temperaturen raskt og opprettholder den i opptil 60 minutter.
Varm melken slik sykepleiere gjør på sykehus ved vannbadvarming. Sammenlignet med andre metoder, bevarer det melkeproteiner bedre, noe som er essensielt for å bygge opp babyens immunsystem. Teknologien vår er skånsom og rask, og hjelper med å støtte en sunn utvikling for babyen for hver mating.
Flaskevarmeren holder melken varm i opp til 60 minutter, i tilfelle du trenger mer fleksibilitet rundt måltider. Etter dette slår varmeren seg av automatisk, slik at du ikke trenger å bekymre deg om dette.
Liker du å oppbevare ekstra babymat i fryseren? Flaskevarmeren tiner også melke- og babymatbeholdere raskt.
Når babyen er klar til å innta fast føde, kan du bruke flaskevarmeren til å tine og varme opp babymatbeholdere.
Utformet med bare ett stykke, slik at rengjøringen er enkel, og du kan tilbringe mer tid med babyen din.
Utformet for å passe til babyens favorittflasker fra Philips Avent og de fleste ledende flaske- og babymatmerker.
Natural Response-smokken jobber med babyens naturlige spiserytme**: Smokken har en unik åpning som kun frigjør melk når babyen drikker aktivt. AirFree-ventilen er utformet for ekstra beskyttelse mot kolikk, gass og oppstøt ved å forhindre at det kommer luft i babyens mage når de mates oppreist.
Produktmateriale
Tekniske spesifikasjoner
Vekt og mål
Opprinnelsesland
Følgende er inkludert:
Utviklingstrinn
Pakningsspesifikasjoner
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.