Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    • Smart og enkel oppvarming Smart og enkel oppvarming Smart og enkel oppvarming

      Philips Avent Premium Flaskevarmer, gavesett

      SCF358/10

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser
      1 pris

      Smart og enkel oppvarming

      Klargjør oppvarmede måltider på bare 3 minutter* med en flaskevarmer som selv styrer temperaturen. Den smarte sensoren for temperaturstyring justerer automatisk oppvarmingsmønsteret, slik at oppvarmingen skjer raskt og jevnt.

      Se alle fordeler

      Lignende produkter

      Se alle Flaskevarmere

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Legg til tilbehør

      Dette produktet
      Premium
      - {discount-value}

      Premium

      Flaskevarmer, gavesett

      total

      recurring payment

      Smart og enkel oppvarming

      Få et bra resultat hver gang

      • Varmer jevnt, ingen ujevn varme
      • Rask oppvarming og opptiningsmodus
      • Egnet for melk og babymat
      Smart temperaturkontroll velger den ideelle oppvarmingsmodusen

      Smart temperaturkontroll velger den ideelle oppvarmingsmodusen

      Angi melkevolumet, trykk på start, og la den smarte temperaturkontrollen ta seg av resten. Den registrerer melkens opprinnelige temperatur og varmer den opp til den ideelle temperaturen raskt og opprettholder den i opptil 60 minutter.

      Bruker vannbadvarming av sykehusstandard

      Bruker vannbadvarming av sykehusstandard

      Varm melken slik sykepleiere gjør på sykehus ved vannbadvarming. Sammenlignet med andre metoder, bevarer det melkeproteiner bedre, noe som er essensielt for å bygge opp babyens immunsystem. Teknologien vår er skånsom og rask, og hjelper med å støtte en sunn utvikling for babyen for hver mating.

      Holder melken varm i opp til 60 minutter og slår seg automatisk av.

      Holder melken varm i opp til 60 minutter og slår seg automatisk av.

      Flaskevarmeren holder melken varm i opp til 60 minutter, i tilfelle du trenger mer fleksibilitet rundt måltider. Etter dette slår varmeren seg av automatisk, slik at du ikke trenger å bekymre deg om dette.

      Tinefunksjon for frosne melke- og babymatbeholdere

      Tinefunksjon for frosne melke- og babymatbeholdere

      Liker du å oppbevare ekstra babymat i fryseren? Flaskevarmeren tiner også melke- og babymatbeholdere raskt.

      Varmer opp babymatbeholdere og melk

      Varmer opp babymatbeholdere og melk

      Når babyen er klar til å innta fast føde, kan du bruke flaskevarmeren til å tine og varme opp babymatbeholdere.

      Enkel å gjøre ren

      Enkel å gjøre ren

      Utformet med bare ett stykke, slik at rengjøringen er enkel, og du kan tilbringe mer tid med babyen din.

      Kompatibel med de fleste ledende flaske- og babymatmerker

      Kompatibel med de fleste ledende flaske- og babymatmerker

      Utformet for å passe til babyens favorittflasker fra Philips Avent og de fleste ledende flaske- og babymatmerker.

      Natural Response-flaske med AirFree-ventil

      Natural Response-flaske med AirFree-ventil

      Natural Response-smokken jobber med babyens naturlige spiserytme**: Smokken har en unik åpning som kun frigjør melk når babyen drikker aktivt. AirFree-ventilen er utformet for ekstra beskyttelse mot kolikk, gass og oppstøt ved å forhindre at det kommer luft i babyens mage når de mates oppreist.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Produktmateriale

        Flaskevarmer
        • PP
        • ABS
        Babyflaske
        PP
        Smokk
        Silikon

      • Tekniske spesifikasjoner

        Spenning
        220–240 V ~ 50–60 Hz
        Strømforbruk (standby-modus)
        <0,3 W (perioden når automatisk standby-modus: <1 min.)
        Effektforbruk
        400  W

      • Vekt og mål

        Produktmål (B x H x D)
        133 x 160 x 148  millimeter
        Mål på esken (B x H x D)
        240 x 185 x 148  millimeter

      • Opprinnelsesland

        Flaskevarmer
        Produsert i Kina
        Babyflaske
        Laget i Indonesia

      • Følgende er inkludert:

        9 oz / 260 ml tåteflaske
        1 del
        AirFree-ventil
        1 del
        Mellomstor flaskesmokk
        1 del

      • Utviklingstrinn

        Babyflaske
        3-6 md.

      • Pakningsspesifikasjoner

        Papirbasert emballasje*
        Ja

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Priser

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      • For 150 ml melk ved en temperatur på 22 °C i en 260 ml Philips Natural-flaske
      • * Natural Response-smokken frigjør melk kun når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, svelge og puste med sin naturlige rytme, som på brystet.

      Eksklusive tilbud, bare for deg


      En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

      100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

      Tidlig tilgang til salg.

      Tips om sunn livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
      Hva betyr dette?
      *Klikk her for å lese om våre vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

      Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.