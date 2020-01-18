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Utgått
SCF355/00
Varmer jevnt, ingen ujevn varme
Varmer opp raskt
Skånsom tining
Varmer opp babymat også
Flaskevarmeren varmer opp 150 ml / 5 oz med melk på bare tre minutter*.
Flaskevarmeren varmer opp raskt og jevnt. Ved å sirkulere melken kontinuerlig mens den varmes opp, unngås også ujevn oppvarming.
Flaskevarmeren har en praktisk tineinnstilling. Tryggere enn tining i en mikrobølgeovn og mer praktisk enn bruk av vann. Bare velg innstillingen for å tine frossen melk eller babymat til væske.
Priser
3.4
av 5
114
Anmeldelser
Kakan886
18/01/2020
Sverige
Bekreftet kjøper
Använder den till flaskor och puréer
Använder bara denna till att värma all mat till lilleman, såväl brukar och flaskor håller värmen också
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF355/00 Snabb flaskvärmare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF355/00 Snabb flaskvärmare
Mami2021
25/10/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Alles was man brauch.
Man kann mit dem Flaschenwärmer nicht nur Flaschen aufwärmen, sondern auch den Brei. Außerdem gibt es eine warmhalte Funktion und eine auftaufunktion. Mehr brauch es meiner Meinung nach auch nicht.
Fordeler
Von Flasche bis Beikost nutzbar
Ulemper
Eine automatische abschaltefunktion wäre schön, falls man mal vergisst das Gerät aus zu machen und das Wasser leer ist.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
Colly1006
05/10/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Die Funktionen sind super praktisch.
Ich kann den Flaschenwärmer nur empfehlen. Wir haben ihn kurz nach der Geburt gekauft und benutzen ihn jetzt noch nach einem Jahr. Da er mehrere Einstellungen hat ist er sehr praktisch und auch nicht sehr groß das man ihn auch schnell mal mitnehmen kann.
Fordeler
Verschiedene Funktionen, der Wärmegrad passt perfekt bei den einzelnen Funktionen
Ulemper
Keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
I tilfellet =< 150 ml / 5 oz melk ved en temperatur på 20 °C / 70 °F i en Philips Avent Classic-/Natural-flaske på 260 ml / 9oz.
Philips Avent-brystmelkposer og Philips Avent-flasker på 60 ml / 2 oz kan ikke brukes i denne flaskevarmeren