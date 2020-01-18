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  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
  • Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår

Utgått

Philips AventRask flaskevarmer

SCF355/00

3.4
| (114) Anmeldelser

1 pris

Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår
Når du har det travelt, kan du bruke denne Philips Avent-flaskevarmeren til å varme opp melk i løpet av tre minutter. Den er enkel å bruke, har en praktisk tineinnstilling, og kan også brukes til å varme opp babymat.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Varmer opp melk raskt og jevnt

Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår

  • Varmer jevnt, ingen ujevn varme

  • Varmer opp raskt

  • Skånsom tining

  • Varmer opp babymat også

Varmer opp babyflasker på tre minutter

Varmer opp babyflasker på tre minutter

Flaskevarmeren varmer opp 150 ml / 5 oz med melk på bare tre minutter*.

Varmer opp raskt og jevnt

Varmer opp raskt og jevnt

Flaskevarmeren varmer opp raskt og jevnt. Ved å sirkulere melken kontinuerlig mens den varmes opp, unngås også ujevn oppvarming.

Innstilling for skånsom tining for babyflasker

Innstilling for skånsom tining for babyflasker

Flaskevarmeren har en praktisk tineinnstilling. Tryggere enn tining i en mikrobølgeovn og mer praktisk enn bruk av vann. Bare velg innstillingen for å tine frossen melk eller babymat til væske.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612383

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

114

Anmeldelser

18/01/2020

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Använder den till flaskor och puréer

Använder bara denna till att värma all mat till lilleman, såväl brukar och flaskor håller värmen också

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF355/00 Snabb flaskvärmare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF355/00 Snabb flaskvärmare

25/10/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Alles was man brauch.

Man kann mit dem Flaschenwärmer nicht nur Flaschen aufwärmen, sondern auch den Brei. Außerdem gibt es eine warmhalte Funktion und eine auftaufunktion. Mehr brauch es meiner Meinung nach auch nicht.

Fordeler

Von Flasche bis Beikost nutzbar

Ulemper

Eine automatische abschaltefunktion wäre schön, falls man mal vergisst das Gerät aus zu machen und das Wasser leer ist.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

05/10/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Die Funktionen sind super praktisch.

Ich kann den Flaschenwärmer nur empfehlen. Wir haben ihn kurz nach der Geburt gekauft und benutzen ihn jetzt noch nach einem Jahr. Da er mehrere Einstellungen hat ist er sehr praktisch und auch nicht sehr groß das man ihn auch schnell mal mitnehmen kann.

Fordeler

Verschiedene Funktionen, der Wärmegrad passt perfekt bei den einzelnen Funktionen

Ulemper

Keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. I tilfellet =&lt; 150 ml / 5 oz melk ved en temperatur på 20 °C / 70 °F i en Philips Avent Classic-/Natural-flaske på 260 ml / 9oz.

  2. Philips Avent-brystmelkposer og Philips Avent-flasker på 60 ml / 2 oz kan ikke brukes i denne flaskevarmeren