ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos
  • Mer komfort med hver kos

Utgått

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/12

4.7
| (175) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
Mer komfort med hver kos
Philips Avent ultra soft snuggle er et kosedyr med en ultra soft-smokk. Snuggle er lett slik at babyer kan holde den tett inntil seg for å føle seg trygge. Den er lett synlig og kan løsnes fra smokken for enkel rengjøring.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Har ultra soft-smokk

Mer komfort med hver kos

  • Kosedyr med ultra soft-smokk

  • 0 mnd+

  • Ortodontisk og BPA-fri

  • 1 snuggle og 1 x 0-6 M smokk

Hjelper deg og babyen med å finne smokken

Hjelper deg og babyen med å finne smokken

Slutt på å lete etter smokker. Kosedyret gjør det enklere å finne smokken.

Babyer får ekstra komfort for hver klem

Babyer får ekstra komfort for hver klem

Babyer får ekstra komfort når de koser med kosedyrene sine. De er laget av et mykt stoff, og de lette potene hjelper til med å holde smokken på plass.

Kosedyret er kompatibelt med alle Philips Avent-smokker

Kosedyret er kompatibelt med alle Philips Avent-smokker

Kosedyret er kompatibelt med alle Philips Avent-smokker. Så du kan mikse og blande og lage produktet som passer til babyen.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

175

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

1

06/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing soft dummy

I got this soft giraffe snuggle dummy for my little daughter Maya and im so pleased that i got it the dummy is soft not too hard on her gums , the snuggle giraffe is very comforting for her when she asleep and the best thing you can detach giraffe if its need a wash love it will buy it again

Fordeler

Soft easy detached dummy

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF348/11 ultra soft snuggle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF348/11 ultra soft snuggle

06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great for newborns

The toy was easy to open it was very clean and in enclosed packaging my baby loved it straight away she gripped onto the giraffe and soothes her when she cried too as it gave her something soft to cling too other than myself easy to wipe clean and so easy to wash highly recommend

Fordeler

Easy to wipe

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF348/11 ultra soft snuggle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF348/11 ultra soft snuggle

13/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Cute little giraffe with soother

My baby absolutely love cute little giraffe with soother. Soother : Silicone material is ultra soft, they are light weight, perfect size (don't squish his little nose) Cute little giraffe : Is a gorgeous soft toy, nice to touch... quality is excellent, very safe for babies. Right size and that it fit with soother, easy to find at night. My baby boy takes cute giraffe it everywhere, love playing and sleeps with him. I recommend by another mums, this is really very cool and safe products for you little one

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF348/11 ultra soft snuggle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF348/11 ultra soft snuggle

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Ifølge en forbrukertest i USA med 112 mødre i 2016 sa 96 % at skjermingen forårsaker færre hudmerker og mindre hudirritasjon

  2. Forbrukertester i 2016–2017 i USA viser at gjennomsnittlig 98 % av babyene tok de strukturerte ultra soft- og ultra air-smokkene våre

  3. Verdens fremste smokkemerke

  4. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk

  5. Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn