      Philips Avent Mikrobølgesterilisator

      SCF281/03

      Enkelt sterilisering over alt

      Uansett hvor du er, kan du sterilisere babyens flasker og utstyr både raskt og enkelt. Den bærevennlige utformingen er så lett at du kan ta enheten med deg, og den er stor nok til at du får plass til 4 flasker og tilbehør

      Enkelt sterilisering over alt

      • Dreper 99,9 % av skadelige bakterier
      • Steriliserer på to minutter
      • Plass til fire Philips Avent-flasker
      • Passer til de fleste mikrobølgeovner
      Steriliseringsapparat for mikrobølgeovn er klart i løpet av bare to minutter

      Steriliseringsapparat for mikrobølgeovn er klart i løpet av bare to minutter

      Dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn kan brukes til å sterilisere babyflasker og andre produkter i løpet av bare to minutter og dreper 99,9 % av bakteriene. Den nøyaktige varigheten til syklusen er selvsagt avhengig av wattstyrken til mikrobølgeovnen: to minutter ved 1200–1850 W, fire minutter ved 850–1100 W, seks minutter ved 500–800 W.

      Dreper 99,9 % av bakterier*

      Dreper 99,9 % av bakterier*

      Tester viser at dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn dreper 99,9 % av bakteriene.*

      Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer

      Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer

      Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom lokket holdes lukket.

      Steriliserer babyflasker med vanlig og bred flaskehals

      Steriliserer babyflasker med vanlig og bred flaskehals

      Steriliseringsapparatet steriliserer babyflasker med vanlig og bred flaskehals. Opptil fire Philips Avent-babyflasker kan steriliseres samtidig.

      Lett design for sterile babyflasker når du er på farten

      Lett design for sterile babyflasker når du er på farten

      Steriliseringsapparatet har en lett og kompakt design som gjør det enkelt å ta det med deg uansett hvor du er – på ferie, besøk hos slektninger osv. Nå har du alltid sterile babyflasker og andre produkter innen enkel rekkevidde.

      Passer til de fleste mikrobølgeovner på markedet

      Passer til de fleste mikrobølgeovner på markedet

      Dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn er utformet slik at det får plass i så å si alle mikrobølgeovner på markedet. Det sørger for sterile babyflasker og andre produkter uansett hvor du er.

      Steriliserer også pumper, smokker og bestikk i tillegg til babyflasker

      Steriliseringsapparatet kan brukes til å sterilisere brystpumper, smokker, bestikk og andre produkter i tillegg til babyflasker.

      Sikkerhetsklemmer som holder seg kalde og holder lokket på plass

      Dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn har sikkerhetsklemmer som holder seg kalde, og som holder lokket på plass. Dette sikrer at du kan ta steriliseringsapparatet trygt ut av mikrobølgeovnen uten å brenne deg. Og babyflaskene og andre produkter forblir sterile.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Tekniske spesifikasjoner

        Steriliseringstid
        To minutter ved 1200–1850 W, fire minutter ved 850–1100 W, seks minutter ved 500–800 W
        Vannkapasitet
        200 ml

      • Vekt og mål

        Mål
        166 (H), 280 (B), 280 (L)  millimeter
        Vekt
        740  g

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Polen

      • Følgende er inkludert:

        Dampsterilisator for mikrobølgeovn
        1  deler
        Klype
        1  deler

      • Emballasjespesifikasjoner

        Papirbasert emballasje**
        Ja

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultatene leveres av en uavhengig testlab
      • *Enten den gamle eller den nye papirbaserte emballasjen kan mottas i overgangsperioden

