SCF281/03
Enkelt sterilisering over alt
Uansett hvor du er, kan du sterilisere babyens flasker og utstyr både raskt og enkelt. Den bærevennlige utformingen er så lett at du kan ta enheten med deg, og den er stor nok til at du får plass til 4 flasker og tilbehørSe alle fordeler
Mikrobølgesterilisator
Dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn kan brukes til å sterilisere babyflasker og andre produkter i løpet av bare to minutter og dreper 99,9 % av bakteriene. Den nøyaktige varigheten til syklusen er selvsagt avhengig av wattstyrken til mikrobølgeovnen: to minutter ved 1200–1850 W, fire minutter ved 850–1100 W, seks minutter ved 500–800 W.
Tester viser at dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn dreper 99,9 % av bakteriene.*
Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom lokket holdes lukket.
Steriliseringsapparatet steriliserer babyflasker med vanlig og bred flaskehals. Opptil fire Philips Avent-babyflasker kan steriliseres samtidig.
Steriliseringsapparatet har en lett og kompakt design som gjør det enkelt å ta det med deg uansett hvor du er – på ferie, besøk hos slektninger osv. Nå har du alltid sterile babyflasker og andre produkter innen enkel rekkevidde.
Dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn er utformet slik at det får plass i så å si alle mikrobølgeovner på markedet. Det sørger for sterile babyflasker og andre produkter uansett hvor du er.
Steriliseringsapparatet kan brukes til å sterilisere brystpumper, smokker, bestikk og andre produkter i tillegg til babyflasker.
Dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn har sikkerhetsklemmer som holder seg kalde, og som holder lokket på plass. Dette sikrer at du kan ta steriliseringsapparatet trygt ut av mikrobølgeovnen uten å brenne deg. Og babyflaskene og andre produkter forblir sterile.
