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Dreper 99,9 % av skadelige bakterier
Steriliserer på to minutter
Plass til fire Philips Avent-flasker
Passer til de fleste mikrobølgeovner
Dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn kan brukes til å sterilisere babyflasker og andre produkter i løpet av bare to minutter og dreper 99,9 % av bakteriene. Den nøyaktige varigheten til syklusen er selvsagt avhengig av wattstyrken til mikrobølgeovnen: to minutter ved 1200–1850 W, fire minutter ved 850–1100 W, seks minutter ved 500–800 W.
Tester viser at dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn dreper 99,9 % av bakteriene.*
Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom lokket holdes lukket.
4.6
av 5
168
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
callybag12
11/05/2019
United Kingdom
Mrs.
very nice sterilser easy to use as befor i used a ordanary one with milton tablet i defo reconmend this one fits bottles in well easy to keep clean and very quick to use
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization
Moali
17/10/2018
United Kingdom
Easy simple and does the job
For a simple steriliser, it does a great a job and can hold a number of bottles, pumps, and all sort of things you need for your baby.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization
Chrissy156
10/04/2018
United Kingdom
Del av opprykk
Perfect and compact
Ideal as I have limited workspace in my kitchen Easy to transport when staying away from home
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultatene leveres av en uavhengig testlab
Enten den gamle eller den nye papirbaserte emballasjen kan mottas i overgangsperioden