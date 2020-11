Raskt dampsteriliseringsapparat for mikrobølgeovn

Philips Avent-dampsteriliseringsapparat for mikrobølgeovn er et glimrende valg for rask og effektiv sterilisering både hjemme og borte. Opptil fire Philips Avent-flasker eller -produkter kan steriliseres samtidig, og 99,9 % av bakteriene dør i løpet av bare to minutter. Se alle fordeler