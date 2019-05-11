ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkelt sterilisering over alt
  • Enkelt sterilisering over alt
  • Enkelt sterilisering over alt
  • Enkelt sterilisering over alt
  • Enkelt sterilisering over alt
  • Enkelt sterilisering over alt
  • Enkelt sterilisering over alt
  • Enkelt sterilisering over alt
  • Enkelt sterilisering over alt
  • Enkelt sterilisering over alt

Philips AventMikrobølgesterilisator

SCF281/02

4.6
| (168) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
Enkelt sterilisering over alt
Uansett hvor du er, kan du sterilisere babyens flasker og utstyr både raskt og enkelt. Den bærevennlige utformingen er så lett at du kan ta enheten med deg, og den er stor nok til at du får plass til 4 flasker og tilbehør
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Enkelt sterilisering over alt

  • Dreper 99,9 % av skadelige bakterier

  • Steriliserer på to minutter

  • Plass til fire Philips Avent-flasker

  • Passer til de fleste mikrobølgeovner

Steriliseringsapparat for mikrobølgeovn er klart i løpet av bare to minutter

Steriliseringsapparat for mikrobølgeovn er klart i løpet av bare to minutter

Dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn kan brukes til å sterilisere babyflasker og andre produkter i løpet av bare to minutter og dreper 99,9 % av bakteriene. Den nøyaktige varigheten til syklusen er selvsagt avhengig av wattstyrken til mikrobølgeovnen: to minutter ved 1200–1850 W, fire minutter ved 850–1100 W, seks minutter ved 500–800 W.

Dreper 99,9 % av bakterier*

Dreper 99,9 % av bakterier*

Tester viser at dampsteriliseringsapparatet for mikrobølgeovn dreper 99,9 % av bakteriene.*

Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer

Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer

Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom lokket holdes lukket.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

168

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

1

11/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Mrs.

very nice sterilser easy to use as befor i used a ordanary one with milton tablet i defo reconmend this one fits bottles in well easy to keep clean and very quick to use

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization

17/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy simple and does the job

For a simple steriliser, it does a great a job and can hold a number of bottles, pumps, and all sort of things you need for your baby.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization

10/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Perfect and compact

Ideal as I have limited workspace in my kitchen Easy to transport when staying away from home

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF281/02 Microwave bottle steriliser for rapid sterilization

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultatene leveres av en uavhengig testlab

  2. Enten den gamle eller den nye papirbaserte emballasjen kan mottas i overgangsperioden