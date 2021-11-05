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Utgått
Classic
Bare tilsett vann, fyll og plasser i mikrobølgeovnen i så lite som 2 minutter. Den nøyaktige varigheten til syklusen er avhengig av wattstyrken til mikrobølgeovnen: 2 minutter ved 1100–1850 watt, 4 minutter ved 850–1000 watt, 6 minutter ved 500–850 watt.
Philips Avent-dampsterilisator for mikrobølgeovn er utformet slik at den får plass i de fleste mikrobølgeovnene på markedet. Den lille størrelsen passer for reiser, slik at du alltid har en steril flaske når du drar på korte overnattingsturer eller på lengre ferier til utlandet. Den passer også utmerket som en ekstra sterilisator hjemme hos besteforeldrene. Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.
Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom den holdes lukket
4.8
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Joilen
05/11/2021
België
Makkelijk in gebruik
Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!
Fordeler
Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...
Denne omtalen gjelder SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
Denne omtalen gjelder SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
2 minutter ved 1100–1850 W, 4 minutter ved 850–1000 W, 6 minutter ved 500–800 W.