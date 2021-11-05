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  • Steriliserer seks flasker på to minutter*
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  • Steriliserer seks flasker på to minutter*
  • Steriliserer seks flasker på to minutter*
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  • Steriliserer seks flasker på to minutter*

Utgått

Philips AventSterilisatorstartsett for mikrobølgeovn

SCF277/01

4.8
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Steriliserer seks flasker på to minutter*
Avent-startsettet for sterilisator for mikrobølgeovn er kompakt og lett, perfekt til bruk hjemme og på reise
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Ultrarask sterilisator, enkel å bruke

Steriliserer seks flasker på to minutter*

  • Classic

Bare tilsett vann, fyll og plasser i mikrobølgeovnen

Bare tilsett vann, fyll og plasser i mikrobølgeovnen

Bare tilsett vann, fyll og plasser i mikrobølgeovnen i så lite som 2 minutter. Den nøyaktige varigheten til syklusen er avhengig av wattstyrken til mikrobølgeovnen: 2 minutter ved 1100–1850 watt, 4 minutter ved 850–1000 watt, 6 minutter ved 500–850 watt.

Passer for reiser. Passer til de fleste mikrobølgeovner.

Passer for reiser. Passer til de fleste mikrobølgeovner.

Philips Avent-dampsterilisator for mikrobølgeovn er utformet slik at den får plass i de fleste mikrobølgeovnene på markedet. Den lille størrelsen passer for reiser, slik at du alltid har en steril flaske når du drar på korte overnattingsturer eller på lengre ferier til utlandet. Den passer også utmerket som en ekstra sterilisator hjemme hos besteforeldrene. Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.

Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom den holdes lukket

Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom den holdes lukket

Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom den holdes lukket

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.8

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
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1

05/11/2021

België

België

Makkelijk in gebruik

Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!

Fordeler

Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...

Denne omtalen gjelder SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

Denne omtalen gjelder SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. 2 minutter ved 1100–1850 W, 4 minutter ved 850–1000 W, 6 minutter ved 500–800 W.