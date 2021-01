Har plass til seks Philips Avent-flasker

Til tross for den lille størrelsen, er det den eneste sterilisatoren for mikrobølgeovn som er utformet for å ha plass til seks Philips Avent-flasker. Mens de fleste sterilisatorer for mikrobølgeovn kun har plass til fire flasker, kan du med Philips Avent-sterilisatoren for mikrobølgeovn sterilisere en hel dags bruk av flasker på én gang. Den egner seg også til sterilisering av brystpumper.