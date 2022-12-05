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Philips AventSCF262/06 Natural Trainer Cup

SCF262/06

4.5
| (73) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
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Soft Touch-øvelseshåndtak for små hender

Soft Touch-øvelseshåndtak for små hender

Øvelseshåndtak hjelper smårollingen til å holde koppen og drikke selv. Disse håndtakene er formet for at små hender skal få et enkelt grep, og de er også i gummi for et sklisikkert grep.

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

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Kompatibel med flasker og kopper fra Philips Avent

Kompatibel med flasker og kopper fra Philips Avent

Alle Philips Avent-flasker og -kopper er kompatible, unntatt glassflasker og voksenkopper / mine første store barn-kopper. Så du kan mikse og matche for å lage en perfekt kopp. De passer til smårollingens individuelle utviklingsbehov.

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4.5

av 5

73

Anmeldelser

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1

05/12/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für Baby

Dies ist eine großartige erste Schlucktasse. Er ist in der Lage, es leicht zu halten. Es scheint ihm leicht zu sein, daran zu saugen. Ich liebe es, dass es zwei Arten von Brustwarzen gibt. Meine Baby liebt es.

Fordeler

Leicht zu halten

Ulemper

Vielleicht könnte es besser sein, wenn es größer wäre

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Denne omtalen gjelder SCF262/06 Natural-Trinklernbecher

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04/12/2022

Deutschland

Deutschland

Funktioniert super

Unsere Tochter greift mit ihren 5 Monaten nach allem. Sie hatte keine Probleme sich an den Trinklernbecher zu gewöhnen. Die Griffe passen perfekt in ihre Hände. Durch das leichte Design kann sie die Flasche gut selbst heben. Nach knapp 2 Wochen kann sie manchmal sogar schon alleine den Becher heben und trinkt ein paar Schlücke. Das ein oder andere mal muss ich sie noch etwas unterstützen aber mit etwas mehr Zeit klappt das noch besser. Wie die Aventflaschen im allgemeinen super schöner Becher und leicht zu reinigen. Wenn sie den Becher allerdings umdreht, tropft das Wasser von alleine raus.

Fordeler

Optimale Größe der Griffe, leicht zu reinigen

Ulemper

Wenn der Becher umgedreht wird, kommt das Trinken auch ohne saugen raus.

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02/12/2022

Deutschland

Deutschland

Super, gleich eine zweite nach bestellt!

Mein Baby kann sein Fläschchen sehr gut halten, aber er ist absolut angewidert von Trinklernbechern und weigert sich, aus ihnen zu trinken (er ist fast 7 Monate alt). Ich wollte anfangen, ihm Wasser zu geben, wenn ich ihm zu essen gebe, um ihn ein wenig von der Flasche wegzubringen. Dieser Becher ist perfekt dafür! Er ist leicht zu greifen, gibt ihm ein angenehmes Gefühl mit der Saugerspitze, und dann kann man auf den weichen Deckel umschalten.

Fordeler

Saugspitze

Ulemper

Keine

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