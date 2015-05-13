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30 dagers angrerett
Utgått
20 nattinnlegg
Philips Avent-ammeinnleggene har bredere form og tykkere kjerne for ekstra absorpsjonsevne. Doble klebestrimler holder innlegget på plass.
Utviklet for å gi ekstra beskyttelse i liggende stilling.
Philips Avent-ammeinnlegg har flere lag for svært god absorbering.
4.8
av 5
22
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Marilu
13/05/2015
Sverige
Super!
Jag tycker det är de bästa amningskupor på marknaden!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF253/20 Disposable breast pads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF253/20 Disposable breast pads
MummyofCharlie
07/02/2017
United Kingdom
Comfortable and soft
These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk
Denne omtalen gjelder SCF253/20 Disposable breast pads
Denne omtalen gjelder SCF253/20 Disposable breast pads
MrsJ
16/12/2016
United Kingdom
Incredibly comfortable and absorbent
These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF253/20 Disposable breast pads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF253/20 Disposable breast pads