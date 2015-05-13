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Utgått

Philips AventEngangs ammeinnlegg

SCF253/20

4.8
| (22) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Komfortabelt hele natten
De unike Philips Avent-ammeinnleggene SCF253/20 er spesielt utformet for å holde deg tørr og komfortabel mens du sover.
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Ammeinnlegg til bruk om natten

Komfortabelt hele natten

  • 20 nattinnlegg

Beskyttelse over natten

Beskyttelse over natten

Philips Avent-ammeinnleggene har bredere form og tykkere kjerne for ekstra absorpsjonsevne. Doble klebestrimler holder innlegget på plass.

Allsidig lekkasjebarriere

Allsidig lekkasjebarriere

Utviklet for å gi ekstra beskyttelse i liggende stilling.

Ultratørr

Ultratørr

Philips Avent-ammeinnlegg har flere lag for svært god absorbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.8

av 5

22

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

13/05/2015

Sverige

Sverige

Super!

Jag tycker det är de bästa amningskupor på marknaden!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF253/20 Disposable breast pads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF253/20 Disposable breast pads

07/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comfortable and soft

These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk

Denne omtalen gjelder SCF253/20 Disposable breast pads

Denne omtalen gjelder SCF253/20 Disposable breast pads

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Incredibly comfortable and absorbent

These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF253/20 Disposable breast pads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF253/20 Disposable breast pads

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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