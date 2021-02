Bitesikre tuter med rask gjennomstrømming

Philips Avent-tuter for rask gjennomstrømming SCF248/00 er utformet slik at de skal være bitesikre og ha en raskere gjennomstrømming for litt større barn. Med ventil som hindrer søl, og som er enkel å drikke av og rengjøre. Se alle fordeler