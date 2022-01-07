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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
supermyk og fleksibel
6-18 md.
Ortodontisk og BPA-fri
Dobbeltpakning
Sensitiv hud trenger ekstra pleie. Vår skjoldteknologi gjør at denne smokken følger babyens naturlige ansiktsform for å gi en komfortabel passform. Babyen vil få færre merker og mindre irritasjon på huden.
Vårt avrundede skjold minsker presset og roer babyen på en mer komfortabel måte, siden det er skånsomt mot babyens kinn.
Vi spurte mødre hvordan deres baby reagerte på våre strukturerte silikonsmokker, og et gjennomsnitt på 98 % sa at babyen godtok Philips Avent ultra soft- og ultra air-smokkene.
4.7
av 5
733
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produktet
Ola2803
07/01/2022
Danmark
Del av opprykk
Super soft og rigtig godt Sut
Hej. Vi har testet den her intra soft sut og den er bare perfekt til de små. Den har rigtig godt pasform til de helt små børn. Og det er jo rigtig, den er super soft. Min datter var rigtig glæde til at ha den. Jeg vil anbefale den til alle “ny” mødre da den er perfekt som første sut til din lille ny.
Fordeler
Soft og ikke alt for stor
Ulemper
Kan ikke finde noget imod
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut
Snehvide
20/12/2021
Danmark
Del av opprykk
Såå blød
Jeg har valgt SCF223/02 ultra soft sutten, fordi min datter havde bruge for en ny sut. Jeg søgte en blød sut. Den er virkelige blød i kvaliteten, og der er blevet taget højde for babyens sutte behov. Jeg vil helt klart anbefale denne sut.
Fordeler
Så blød
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut
Mor.dut
13/12/2021
Danmark
Del av opprykk
Fantastiske sutter
Vil anbefale disse sutter til alle små børn, de er dejlig bløde og laver ikke mærker som så mange andre sutter gør. De er nemme at rengøre, æsken kan komme i mikrobølgeovnen med lidt vand og sutterne i, plus æsken kan bruges til opbevaring af dem.
Fordeler
Er kun for dette produkt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Utviklet i samarbeid med helsepersonell og mødre
Amerikanske forbrukertester fra 2016 og 2017 viser at 98 % av alle babyer tok de strukturerte Philips Avent-smokkene våre ultra air og ultra soft
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
Verdens fremste smokkemerke
Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn
85 % av mødre som svarte på undersøkelsen, syntes denne smokken føltes mykere enn åtte sammenlignbare modeller fra andre ledende merker, uavhengig undersøkelse, USA, feb. 2017