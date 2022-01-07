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Utgått

Philips AventSCF223/02 ultra soft pacifier

SCF223/02

4.7
| (733) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produktet
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4.7

av 5

733

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produktet

07/01/2022

Danmark

Danmark

Super soft og rigtig godt Sut

Hej. Vi har testet den her intra soft sut og den er bare perfekt til de små. Den har rigtig godt pasform til de helt små børn. Og det er jo rigtig, den er super soft. Min datter var rigtig glæde til at ha den. Jeg vil anbefale den til alle “ny” mødre da den er perfekt som første sut til din lille ny.

Fordeler

Soft og ikke alt for stor

Ulemper

Kan ikke finde noget imod

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

20/12/2021

Danmark

Danmark

Såå blød

Jeg har valgt SCF223/02 ultra soft sutten, fordi min datter havde bruge for en ny sut. Jeg søgte en blød sut. Den er virkelige blød i kvaliteten, og der er blevet taget højde for babyens sutte behov. Jeg vil helt klart anbefale denne sut.

Fordeler

Så blød

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

13/12/2021

Danmark

Danmark

Fantastiske sutter

Vil anbefale disse sutter til alle små børn, de er dejlig bløde og laver ikke mærker som så mange andre sutter gør. De er nemme at rengøre, æsken kan komme i mikrobølgeovnen med lidt vand og sutterne i, plus æsken kan bruges til opbevaring af dem.

Fordeler

Er kun for dette produkt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

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