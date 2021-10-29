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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Silikondesign i ett stykke
0-3 md.
Ortodontisk og BPA-fri
Dobbeltpakning
Soothie-smokker brukes av medisinsk personell til å roe ned nyfødte og gis bort på sykehus i USA.*
Soothie Shapes-smokker er litt annerledes enn de andre smokkene våre. Den unike formen gjør at du kan plassere fingeren i smokken, slik at du kan knytte bånd med babyen ved å hjelpe den med å suge.
Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.
4.1
av 5
49
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Barbychan2
29/10/2021
Italia
Resistente e facile all'uso
Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare
Fordeler
Fornisce il giusto riposo quotidiano
Ulemper
Dimensioni troppo piccole
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF194/02 Succhietto Soothie
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF194/02 Succhietto Soothie
Marty9876
31/07/2021
España
¡Me encanta!
Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.
Fordeler
Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.
Ulemper
Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF194/02 Chupete Soothie Shapes
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF194/02 Chupete Soothie Shapes
Gabygaïlry
21/08/2020
France
Excellent
Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !
Fordeler
Adapter totalement a la bouche des bebe
Ulemper
Difficile de trouver un attache pour les attacher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Denne Soothie-smokken har den samme formen og er laget av samme materiale som den amerikanske modellen, men den har forskjellig skjoldplate.
Verdens fremste smokkemerke
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn