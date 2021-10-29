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  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
  • Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser

Utgått

Philips AventSoothie Shapes-smokk

SCF194/01

4.1
| (49) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet
Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser
Med Philips Avent Soothie Shapes-smokken kan du knytte bånd til babyen, siden den unike designen i ett stykke passer til fingeren din. Soothie Shapes, som er laget av medisinsk silikon, er enkel å rengjøre.
Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Fleksibelt, medisinsk silikon

Fremmer tilknytning og naturlige sugebevegelser

  • Silikondesign i ett stykke

  • 0-3 md.

  • Ortodontisk og BPA-fri

  • Dobbeltpakning

Gis bort på sykehus i USA

Gis bort på sykehus i USA

Soothie-smokker brukes av medisinsk personell til å roe ned nyfødte og gis bort på sykehus i USA.*

Unik design fremmer tilknyttingen

Unik design fremmer tilknyttingen

Soothie Shapes-smokker er litt annerledes enn de andre smokkene våre. Den unike formen gjør at du kan plassere fingeren i smokken, slik at du kan knytte bånd med babyen ved å hjelpe den med å suge.

Utformet for en naturlig tannutvikling

Utformet for en naturlig tannutvikling

Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

49

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

29/10/2021

Italia

Italia

Resistente e facile all'uso

Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare

Fordeler

Fornisce il giusto riposo quotidiano

Ulemper

Dimensioni troppo piccole

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF194/02 Succhietto Soothie

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF194/02 Succhietto Soothie

31/07/2021

España

España

¡Me encanta!

Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.

Fordeler

Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.

Ulemper

Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

21/08/2020

France

France

Excellent

Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !

Fordeler

Adapter totalement a la bouche des bebe

Ulemper

Difficile de trouver un attache pour les attacher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF194/01 Suce Soothie Shapes

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF194/01 Suce Soothie Shapes

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Denne Soothie-smokken har den samme formen og er laget av samme materiale som den amerikanske modellen, men den har forskjellig skjoldplate.

  2. Verdens fremste smokkemerke

  3. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk

  4. Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn