Formet for å gi hudkontakt med barnet

De ultra-tynne, sommerfuglformede brystskjoldene våre er utformet for hudkontakt for babyen. Takket være formen er ikke bare nesen i kontakt med brystet, men også haken, slik at babyen får lukten til mor og berører huden hennes. Bare plasser skjoldet over midten av brystvorten for å sørge for at babyen får ordentlig tak i hele areola. Få god kontakt med den lille, samtidig som du beskytter brystvortene dine.