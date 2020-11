Ideell for bruk før eller i de første seks månedene av svangerskapet

Niplette skal ideelt sett anvendes før graviditeten og brukes i 8-timers perioder om dagen eller natten*. Hvis brystene dine ikke er for følsomme, kan den også brukes i de første seks månedene av svangerskapet for å oppnå en permanent korreksjon, eller i noen minutter før hver amming etter at babyen er født. Niplette suger brystvorten ut og lar babyen enkelt få tak, og bidrar til å etablere ammingen de første dagene. Den permanente kosmetiske korrigeringen kan da skje når ammingen er over, og hvis dette er tilfellet, kan Niplette brukes igjen med jevne mellomrom.