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Utgått
Én tåteflaske
120ml / 4 oz
Med gjennomstrømming for nyfødte
0 mnd+
Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.
Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.
4.6
av 5
51
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
noobi
15/08/2022
Sverige
Del av opprykk
Enda som fungerade utav 10 olika märken
Vår dotter har inte velat ta nappflaskan förrän jag testade Avent som fungerade perfekt. Väldigt lättnad att äntligen hittat en nappflaska som fungerar. Flaskan i sig är av väldigt hög kvalité och känns betydligt bättre än vanliga plastnappflaskor
Fordeler
Själva nappen är super bra utformad
Ulemper
Flaskan är glas vilket håller värmen länge
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Pappabjörn
09/08/2022
Sverige
Del av opprykk
Stabil och lyxig nappflaska
Det jag älskar är det jag är rädd för på samma gång. Att flaskan är gjord i glas. Men äldsta sonen tappade den i golvet och det hände ingenting , inga märken eller något. Det är med olika "munstycken" till flaskan. Min yngsta son älskade den och min fru kunde vila medans jag använde flaskan :-)
Fordeler
Stabil och tålig, skön att hålla i
Ulemper
Tung för att mindre barn ska hålla själva
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Ello O H
06/08/2022
Sverige
Del av opprykk
Fräsch flaska i glas med enkel rengöring
Jag och min dotter på tre månader har erhållit Philips avent nappflaska samt dinapp stl 1 och 2 som en del av ett produkttest. Dottern ammas samt ges flaska med utpumpad bröstmjölk, således är flaskan inte prövad med ersättning. Denna recension skrivs objektivt utan påverkan från Philips. Fördelar: Fräscht med glas och perfekt storlek för att komma ner med en vanlig diskborste. Tydliga mått för uppmätning av mjölk eller ersättning. Relativt få delar som behöver plockas isär och diskas, enbart tre stycken. Då den är i glas blir hållbarheten en helt annan och drar inte till sig lukt om den skulle råka glömmas bort ett tag. Nackdelar: Då flaskan är i glas blir den lite tung att hålla i. Om man behöver en ledig hand blir den aningens svår att balansera upp med samma hand som hålls runt bebis.
Fordeler
Bra storlek med plats för diskborsten. Enkel att rengöra och känns fräsch då den är i glas. Tydliga mått för uppmätning av mjölk.
Ulemper
Blir aningens tung i handen då den är i glas.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011
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