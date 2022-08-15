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  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming

Utgått

Philips AventNatural-babyflaske i glass

SCF051/17

4.6
| (51) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Kan enkelt kombineres med amming
Vår Natural-flaske med en ultramyk smokk har en mer brystlignende utforming. Den brede, brystformede smokken med fleksibelt spiraldesign og komfortblader sikrer at babyen får tak naturlig, og gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

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Overhalt rask flaskevarmer

Overhalt rask flaskevarmer

SCF355/00R1

Babyen får tak naturlig

Kan enkelt kombineres med amming

  • Én tåteflaske

  • 120ml / 4 oz

  • Med gjennomstrømming for nyfødte

  • 0 mnd+

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.6

av 5

51

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

2
1

15/08/2022

Sverige

Sverige

Enda som fungerade utav 10 olika märken

Vår dotter har inte velat ta nappflaskan förrän jag testade Avent som fungerade perfekt. Väldigt lättnad att äntligen hittat en nappflaska som fungerar. Flaskan i sig är av väldigt hög kvalité och känns betydligt bättre än vanliga plastnappflaskor

Fordeler

Själva nappen är super bra utformad

Ulemper

Flaskan är glas vilket håller värmen länge

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

09/08/2022

Sverige

Sverige

Stabil och lyxig nappflaska

Det jag älskar är det jag är rädd för på samma gång. Att flaskan är gjord i glas. Men äldsta sonen tappade den i golvet och det hände ingenting , inga märken eller något. Det är med olika "munstycken" till flaskan. Min yngsta son älskade den och min fru kunde vila medans jag använde flaskan :-)

Fordeler

Stabil och tålig, skön att hålla i

Ulemper

Tung för att mindre barn ska hålla själva

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

06/08/2022

Sverige

Sverige

Fräsch flaska i glas med enkel rengöring

Jag och min dotter på tre månader har erhållit Philips avent nappflaska samt dinapp stl 1 och 2 som en del av ett produkttest. Dottern ammas samt ges flaska med utpumpad bröstmjölk, således är flaskan inte prövad med ersättning. Denna recension skrivs objektivt utan påverkan från Philips. Fördelar: Fräscht med glas och perfekt storlek för att komma ner med en vanlig diskborste. Tydliga mått för uppmätning av mjölk eller ersättning. Relativt få delar som behöver plockas isär och diskas, enbart tre stycken. Då den är i glas blir hållbarheten en helt annan och drar inte till sig lukt om den skulle råka glömmas bort ett tag. Nackdelar: Då flaskan är i glas blir den lite tung att hålla i. Om man behöver en ledig hand blir den aningens svår att balansera upp med samma hand som hålls runt bebis.

Fordeler

Bra storlek med plats för diskborsten. Enkel att rengöra och känns fräsch då den är i glas. Tydliga mått för uppmätning av mjölk.

Ulemper

Blir aningens tung i handen då den är i glas.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011

  2. Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.