Jag och min dotter på tre månader har erhållit Philips avent nappflaska samt dinapp stl 1 och 2 som en del av ett produkttest. Dottern ammas samt ges flaska med utpumpad bröstmjölk, således är flaskan inte prövad med ersättning. Denna recension skrivs objektivt utan påverkan från Philips. Fördelar: Fräscht med glas och perfekt storlek för att komma ner med en vanlig diskborste. Tydliga mått för uppmätning av mjölk eller ersättning. Relativt få delar som behöver plockas isär och diskas, enbart tre stycken. Då den är i glas blir hållbarheten en helt annan och drar inte till sig lukt om den skulle råka glömmas bort ett tag. Nackdelar: Då flaskan är i glas blir den lite tung att hålla i. Om man behöver en ledig hand blir den aningens svår att balansera upp med samma hand som hålls runt bebis.