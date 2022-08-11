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Utgått
To deler
Tykk føde
6 md.+
Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Bitesikker og glatt flaskesmokk utformet for de stadig endrede behovene til en baby i vekst.
Bladene og rillene inni flaskesmokken er fleksible og klapper ikke sammen, for uavbrutt mating.
4.0
av 5
41
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
11/08/2022
Sverige
Del av opprykk
Mjuk dinapp
Dinappen är mjuk och skön, dock var lite svårt att sätta ihop med flaskan.
Fordeler
Mjuk och skön.
Ulemper
Svårt att sätta ihop med flaskan.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF046/27 Natural-napp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF046/27 Natural-napp
Shimo
09/08/2022
Sverige
Del av opprykk
Anti- kollik. Bröstlik form.
Jag fick produkten som en del av ett produkttest. Philips inte har någon redaktionell inverkan på omdömmet. Bästa anti- kollik flaska jag haft för mitt barn hittills. Lätt att bära. Lätt att maskindiska. Tydligt numrerad på flaskan. Bra att man kan bytta dianapp med olika flödeshastigheter.
Fordeler
Anti-kolik. Mjuk dianapp som inte kläms ihopp.
Ulemper
Skulle hellre ville ha det I glas. Jag saknade handtag på det. Skulle vara ett plus om man kunde ha en dianapp med sugrör.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF046/27 Natural-napp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF046/27 Natural-napp
Gurrag5
09/08/2022
Sverige
Del av opprykk
Napp 6 mån +
En bra produkt som är enkel att montera på vår nappflaska från Philip ADVENT. Kvalitén och hållbarheten bedömer jag som bra och vi gillar att det går att växa med flaskan och endast byta ut sugnappen när vår son växer och bli äldre. Har fått denna produkt som en del av ett produkttest med philip utan krav på motprestation.
Fordeler
Bra kvalité, enkel att montera, enkel att diska
Ulemper
Inget
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF046/27 Natural-napp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF046/27 Natural-napp
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011