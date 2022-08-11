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  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming

Utgått

Philips AventNatural-flaskesmokk

SCF046/27

4
| (41) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Kan enkelt kombineres med amming
Philips Avent myke, rillede flaskesmokk, som er designet for voksende babyer, forhindrer at tuppen klapper sammen. Komfortbladene og den naturlige formen sikrer at babyen får tak naturlig, noe som gjør det lett å kombinere amming og mating med flaske.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Babyen får tak naturlig

Kan enkelt kombineres med amming

  • To deler

  • Tykk føde

  • 6 md.+

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Mykt og glatt silikon for babyens stadig endrede behov

Bitesikker og glatt flaskesmokk utformet for de stadig endrede behovene til en baby i vekst.

Fleksibelt, rillet design som ikke klapper sammen

Fleksibelt, rillet design som ikke klapper sammen

Bladene og rillene inni flaskesmokken er fleksible og klapper ikke sammen, for uavbrutt mating.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

41

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

11/08/2022

Sverige

Sverige

Mjuk dinapp

Dinappen är mjuk och skön, dock var lite svårt att sätta ihop med flaskan.

Fordeler

Mjuk och skön.

Ulemper

Svårt att sätta ihop med flaskan.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF046/27 Natural-napp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF046/27 Natural-napp

09/08/2022

Sverige

Sverige

Anti- kollik. Bröstlik form.

Jag fick produkten som en del av ett produkttest. Philips inte har någon redaktionell inverkan på omdömmet. Bästa anti- kollik flaska jag haft för mitt barn hittills. Lätt att bära. Lätt att maskindiska. Tydligt numrerad på flaskan. Bra att man kan bytta dianapp med olika flödeshastigheter.

Fordeler

Anti-kolik. Mjuk dianapp som inte kläms ihopp.

Ulemper

Skulle hellre ville ha det I glas. Jag saknade handtag på det. Skulle vara ett plus om man kunde ha en dianapp med sugrör.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF046/27 Natural-napp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF046/27 Natural-napp

09/08/2022

Sverige

Sverige

Napp 6 mån +

En bra produkt som är enkel att montera på vår nappflaska från Philip ADVENT. Kvalitén och hållbarheten bedömer jag som bra och vi gillar att det går att växa med flaskan och endast byta ut sugnappen när vår son växer och bli äldre. Har fått denna produkt som en del av ett produkttest med philip utan krav på motprestation.

Fordeler

Bra kvalité, enkel att montera, enkel att diska

Ulemper

Inget

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF046/27 Natural-napp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF046/27 Natural-napp

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011