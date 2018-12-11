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  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming

Utgått

Philips AventNatural-flaskesmokk

SCF044/27

4.7
| (95) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Kan enkelt kombineres med amming
Philips Avent myke, rillede flaskesmokk, som er designet for voksende babyer, forhindrer at tuppen klapper sammen. Komfortbladene og den naturlige formen sikrer at babyen får tak naturlig, noe som gjør det lett å kombinere amming og mating med flaske.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Babyen får tak naturlig

Kan enkelt kombineres med amming

  • To deler

  • Rask gjennomstrømming

  • 6 md.+

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Mykt og glatt silikon for babyens stadig endrede behov

Bitesikker og glatt flaskesmokk utformet for de stadig endrede behovene til en baby i vekst.

Fleksibelt, rillet design som ikke klapper sammen

Fleksibelt, rillet design som ikke klapper sammen

Bladene og rillene inni flaskesmokken er fleksible og klapper ikke sammen, for uavbrutt mating.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

95

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

11/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

good

easy to use. good grip. easy wash. flexible. nice.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF044/27 Natural teat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF044/27 Natural teat

05/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Super helpful!

This teat performs much better to any regular ones. I was very impressed! It was easy to use due to the way it was designed.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF044/27 Natural teat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF044/27 Natural teat

01/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellet teats

This teat is brilliantly made, soft for babies, but strong, designed well. Soft, anti-colic value to help reduce discomfort or colic. Does exactly what it needs to do and overall my son was impressed and seemed to feed from the teat ok, no issues with the use or design.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF044/27 Natural teat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF044/27 Natural teat

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  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011