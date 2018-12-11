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Utgått
To deler
Rask gjennomstrømming
6 md.+
Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Bitesikker og glatt flaskesmokk utformet for de stadig endrede behovene til en baby i vekst.
Bladene og rillene inni flaskesmokken er fleksible og klapper ikke sammen, for uavbrutt mating.
4.7
av 5
95
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
achoksi
11/12/2018
United Kingdom
Del av opprykk
good
easy to use. good grip. easy wash. flexible. nice.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF044/27 Natural teat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF044/27 Natural teat
Caitpaigexo
05/10/2018
United Kingdom
Del av opprykk
Super helpful!
This teat performs much better to any regular ones. I was very impressed! It was easy to use due to the way it was designed.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF044/27 Natural teat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF044/27 Natural teat
cloudy71
01/10/2018
United Kingdom
Del av opprykk
Excellet teats
This teat is brilliantly made, soft for babies, but strong, designed well. Soft, anti-colic value to help reduce discomfort or colic. Does exactly what it needs to do and overall my son was impressed and seemed to feed from the teat ok, no issues with the use or design.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF044/27 Natural teat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF044/27 Natural teat
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
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