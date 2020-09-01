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30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
To deler
Medium gjennomstrømming
3 mnd+
Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.
Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.
4.4
av 5
109
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Paola123
01/09/2020
Sverige
The shape is perfect.
Shape is perfect for my baby’s mouth. It’s confortable and safe
Fordeler
My daughter loves the shape!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF045/27 Natural-napp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF045/27 Natural-napp
Kulecat2000
02/09/2021
United Kingdom
Del av opprykk
As close to nature intended!
These teats are great! We have been breastfeeding our little one for just over 12 months. We tried bottle feeding a few months ago but he would not take to the bottle at all and pushed it straight out. These teats are different to other teats I have seen with indentations around the outer edge, which presumably is more akin to the nipple. I was surprised and excited to see him seemingly take to bottle feeding effortlessly with this teat. He also does not seem to have as much wind after feeding and so it has an effective anti-colic function. It must be ‘natural’, as it is so aptly named, for my little one certainly finds it so! Needless to say that we will continue using these teats for the time he is bottle feeding. Great job Philips!
Fordeler
Designed to be more akin to nipple, natural feeling for baby, anti-colic
Ulemper
None at all.
Denne omtalen gjelder SCF043/27 Natural baby bottle teat for easy latching
Denne omtalen gjelder SCF043/27 Natural baby bottle teat for easy latching
Breastfeedingmama
13/08/2021
United Kingdom
Del av opprykk
Really is a good product and true to description
I really like this product i gave 5 stars because the description is true to what it says, similar to a breast, not to fast flowing & is smooth and flexible for my babies combination feeding ( breastfeed & bottle) I would recommend this product to my friends and family or anyone considering this product.
Fordeler
Soft, flexible, breast like shape.
Ulemper
Non.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF043/27 Natural baby bottle teat for easy latching
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF043/27 Natural baby bottle teat for easy latching
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011