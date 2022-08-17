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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
To deler
Sakte gjennomstrømming
1 md.+
Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.
Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.
4.8
av 5
48
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Cociemonster
17/08/2022
Danmark
Del av opprykk
Virker som det skal
Har aldrig haft problemer med den og den holder rigtig godt
Fordeler
Den kan hvad den skal kunne
Ulemper
Den kan ikke slå græs
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF042/27 Natural-sut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF042/27 Natural-sut
Roagervej
16/08/2022
Danmark
Del av opprykk
God anatomisk suttehoved.
Godt anatomisk suttehoved, minder meget om et brydt og kan derfor også bruges til primært ammebørn. Er nemme at gøre rent.
Fordeler
God størrelse. God udformning.
Ulemper
..
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF042/27 Natural-sut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF042/27 Natural-sut
Mirsoo
10/08/2022
Danmark
Del av opprykk
Fantastisk sutteflaske
Dejlig flaske, som lillepigen elsker at spise fra, dejlig nem at veligholde
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF042/27 Natural-sut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF042/27 Natural-sut
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
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