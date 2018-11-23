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  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming

Utgått

Philips AventNatural-flaskesmokk

SCF041/27

4.6
| (41) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
Kan enkelt kombineres med amming
Philips Avent svært myke flaskesmokken med fleksibelt spiraldesign minner om mammaens bryst. Komfortbladene og den naturlige formen sikrer at babyen får tak naturlig, noe som gjør det lett å kombinere amming og mating med flaske.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Ekstra myk og fleksibel smokk

Kan enkelt kombineres med amming

  • To deler

  • Gjennomstrømming for nyfødte

  • 0 mnd+

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.6

av 5

41

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

3

23/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF041/27 Natural teat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF041/27 Natural teat

16/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF041/27 Natural teat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF041/27 Natural teat

27/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great features

This product has great features, is very easy to use and great shape for +0months.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF041/27 Natural teat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF041/27 Natural teat

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  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011