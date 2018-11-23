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Utgått
To deler
Gjennomstrømming for nyfødte
0 mnd+
Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.
Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.
4.6
av 5
41
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
jojo88
23/11/2018
United Kingdom
Del av opprykk
easy to use
my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF041/27 Natural teat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF041/27 Natural teat
Ela0205
16/10/2018
United Kingdom
Del av opprykk
Great product
Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF041/27 Natural teat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF041/27 Natural teat
Dee18
27/09/2018
United Kingdom
Del av opprykk
Great features
This product has great features, is very easy to use and great shape for +0months.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF041/27 Natural teat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF041/27 Natural teat
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
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