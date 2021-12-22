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Philips AventSCF040/27 Natural teat

SCF040/27

3.3
| (3) Anmeldelser
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Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Ultramyk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.

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3.3

av 5

3

Anmeldelser

3
2

22/12/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Die beste

Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF040/27 Natural-Sauger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF040/27 Natural-Sauger

25/04/2021

Deutschland

Deutschland

Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß

Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!

Fordeler

Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust

Ulemper

Verpackung = Umweltkatastrophe!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF040/27 Natural-Sauger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF040/27 Natural-Sauger

06/07/2022

Suisse

Suisse

Sauger unbrauchbar

Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen

Denne omtalen gjelder SCF040/27 Natural-Sauger

Denne omtalen gjelder SCF040/27 Natural-Sauger

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