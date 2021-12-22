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Utgått
SCF040/27
Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.
Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.
3.3
av 5
3
Anmeldelser
ColdBlood
22/12/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Die beste
Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF040/27 Natural-Sauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF040/27 Natural-Sauger
Katrin 1982
25/04/2021
Deutschland
Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß
Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!
Fordeler
Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust
Ulemper
Verpackung = Umweltkatastrophe!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF040/27 Natural-Sauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF040/27 Natural-Sauger
Sarah736
06/07/2022
Suisse
Sauger unbrauchbar
Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen
Denne omtalen gjelder SCF040/27 Natural-Sauger
Denne omtalen gjelder SCF040/27 Natural-Sauger