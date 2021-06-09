SCD974/26
Gjøre det usynlige synlig for total trygghet
Her er den tilkoblede Philips Avent Premium-monitoren. Se babyens søvnstatus og pustefrekvens umiddelbart med SenseIQ. Hold øye med babyen din på den 5-tommers foreldreenheten eller Baby Monitor+-appen, og tolk signaler med oversettelse av gråten.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Se søvnstatus og pustefrekvens umiddelbart uten behov for ekstra tilbehør. Vår sporingsteknologi uten bærbart tilbehør analyserer millioner av piksler i sekundet for å oppdage selv de minste bevegelser. Deretter oversetter den dataene til søvnstatus og pustefrekvensoppdateringer. Mer trygghet for deg og mer komfort for babyen din.
Vår foreldreenhet med 5-tommers HD-skjerm hjelper deg med å holde et øye med den lille hjemme, samtidig som du kan fortsette dagen din. Du kan enkelt bevege deg innendørs og utendørs takket være en sjenerøs rekkevidde på 400 meter* og en stabil tilkobling som fungerer med eller uten Wi-Fi. Se klar video dag og natt og oppdateringer av søvnstatus i sanntid. Alt du trenger for å slappe av.
Du kan være sikker på at tilkoblingen er helt privat takket være vårt Secure Connect-system. Det bruker flere krypterte koblinger mellom babyenheten, foreldreenheten og appen, slik at alle data og bilder er beskyttet.
Vil du vite om babyen din er trøtt, har luft i magen, er sulten, ukomfortabel eller irritert? Monitoren vår oppdager og oversetter skrik ved hjelp av en vitenskapelig utprøvd algoritme. Du får kostnadsfri tilgang til appen de første tre månedene**, noe som betyr at du har ekstra hjelp til rådighet i den første tiden da babyen er nyfødt.
Enten du er hjemme eller borte, gir Baby Monitor+-appen deg en umiddelbar forbindelse til babyens soverom og et innblikk i hvordan barnet har det. Se dem på HD-video, sjekk søvnstatus og pustefrekvens, og få hjelp til å tolke skrik.
Se babyen utrolig klart både dag og natt takket være full HD-kameraet med nattsyn på babyenheten vår. Enten du er på jobb eller tenker på dem ved midnatt, kan du alltid se hver minste bevegelse.
Babyenheten vår festes sikkert til veggen. Vi har designet den spesielt med tanke på sikkerheten: Hold ledninger unna og babyenheten godt på plass. Samtidig som du får best mulig ytelse fra vår videobaserte søvn- og pustesporing.
Vår premium-monitor logger automatisk hver eneste søvn, genererer innsikt og hjelper deg med å forstå søvntilstander og vekkevinduer bedre. Med historisk søvnstatistikk fra de siste 30 dagene visualisert i praktiske grafer, vil du også være oppdatert på søvnregresjoner og andre endringer i barnets søvnrytme
Trøst den lille med rolige spor, naturlige beroligende lyder eller hvit støy. Fra fuglesang i hagen til klassiske vuggeviser og til og med dine egne stemmeopptak – monitoren vår har alle lydene du trenger for å få babyen din til å sove.
Babyenheten vår har innebygd nattlys og romtermometer som sørger for at rommet ser og føles helt riktig ut. Det er enkelt å styre nattlyset med foreldreenheten eller appen. Og hvis rommet blir for varmt eller kaldt, får du personlige varsler.
Bruk stemmen din til å berolige det lille barnet ditt samtidig som du lytter til det. Vår talk back-funksjon gjør det enkelt å trøste babyen din uten å gå inn i rommet.
Vår oppladbare foreldreenhet har opptil 12 timers driftstid***, slik at det er enkelt å holde øye med den lille i hverdagen. Dag og natt.
