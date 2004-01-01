Ultraklart syn, dag og natt, med eller uten Wi-Fi

Vår foreldreenhet med 5-tommers HD-skjerm hjelper deg med å holde et øye med den lille hjemme, samtidig som du kan fortsette dagen din. Du kan enkelt bevege deg innendørs og utendørs takket være en sjenerøs rekkevidde på 400 meter* og en stabil tilkobling som fungerer med eller uten Wi-Fi. Se klar video dag og natt og oppdateringer av søvnstatus i sanntid. Alt du trenger for å slappe av.