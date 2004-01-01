Søkeord
Se søvnstatus og pustefrekvens umiddelbart uten behov for ekstra tilbehør. Vår sporingsteknologi uten bærbart tilbehør analyserer millioner av piksler i sekundet for å oppdage selv de minste bevegelser. Deretter oversetter den dataene til søvnstatus og pustefrekvensoppdateringer. Mer trygghet for deg og mer komfort for babyen din.
Vår foreldreenhet med 5-tommers HD-skjerm hjelper deg med å holde et øye med den lille hjemme, samtidig som du kan fortsette dagen din. Du kan enkelt bevege deg innendørs og utendørs takket være en sjenerøs rekkevidde på 400 meter* og en stabil tilkobling som fungerer med eller uten Wi-Fi. Se klar video dag og natt og oppdateringer av søvnstatus i sanntid. Alt du trenger for å slappe av.
Du kan være sikker på at tilkoblingen er helt privat takket være vårt Secure Connect-system. Det bruker flere krypterte koblinger mellom babyenheten, foreldreenheten og appen, slik at alle data og bilder er beskyttet.
Vil du vite om babyen din er trøtt, har luft i magen, er sulten, ukomfortabel eller irritert? Monitoren vår oppdager og oversetter skrik ved hjelp av en vitenskapelig utprøvd algoritme. Du får kostnadsfri tilgang til appen de første tre månedene**, noe som betyr at du har ekstra hjelp til rådighet i den første tiden da babyen er nyfødt.
Enten du er hjemme eller borte, gir Baby Monitor+-appen deg en umiddelbar forbindelse til babyens soverom og et innblikk i hvordan barnet har det. Se dem på HD-video, sjekk søvnstatus og pustefrekvens, og få hjelp til å tolke skrik.
Se babyen utrolig klart både dag og natt takket være full HD-kameraet med nattsyn på babyenheten vår. Enten du er på jobb eller tenker på dem ved midnatt, kan du alltid se hver minste bevegelse.
Vår premium-monitor logger automatisk hver eneste søvn, genererer innsikt og hjelper deg med å forstå søvntilstander og vekkevinduer bedre. Med historisk søvnstatistikk fra de siste 30 dagene visualisert i praktiske grafer, vil du også være oppdatert på søvnregresjoner og andre endringer i barnets søvnrytme
Trøst den lille med rolige spor, naturlige beroligende lyder eller hvit støy. Fra fuglesang i hagen til klassiske vuggeviser og til og med dine egne stemmeopptak – monitoren vår har alle lydene du trenger for å få babyen din til å sove.
Babyenheten vår har innebygd nattlys og romtermometer som sørger for at rommet ser og føles helt riktig ut. Det er enkelt å styre nattlyset med foreldreenheten eller appen. Og hvis rommet blir for varmt eller kaldt, får du personlige varsler.
Bruk stemmen din til å berolige det lille barnet ditt samtidig som du lytter til det. Vår talk back-funksjon gjør det enkelt å trøste babyen din uten å gå inn i rommet.
Vår oppladbare foreldreenhet har opptil 12 timers driftstid***, slik at det er enkelt å holde øye med den lille i hverdagen. Dag og natt.
