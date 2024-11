Se søvn- og pustestatus i sanntid

Se søvnstatus og pustefrekvens umiddelbart uten behov for ekstra tilbehør. Vår sporingsteknologi uten bærbart tilbehør analyserer millioner av piksler i sekundet for å oppdage selv de minste bevegelser. Deretter oversetter den dataene til sanntidsoppdateringer av søvn- og pustestatus. Mer trygghet for deg og mer komfort for babyen din.