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        Philips AventSCD809/02 Anti-colic bottle gift set

        SCD809/02

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        Antikolikkventil med dokumentert kolikkhemmende virkning*

        Antikolikkventil med dokumentert kolikkhemmende virkning*

        Antikolikkventilen er utformet for å gi mindre luft i babyens mage, noe som reduserer kolikk og andre plager. Når babyen mates, bøyes ventilen som er integrert i flaskesmokken, slik at luft slippes inn i flasken. Dette forhindrer at det dannes vakuum og ventilerer luften mot baksiden av flasken. Ventilen holder på luften i flasken og bort fra babyens mage for å redusere kolikk og andre plager.

        60 % mindre uro om natten*

        60 % mindre uro om natten*

        Philips Avent-antikolikkflaske reduserer uro. Babyer som ble matet med Philips Avent-antikolikkflaskene, opplevde 60 % mindre uro om natten enn babyer som ble matet med en konkurrerende antikolikkflaske.*

        En riflet struktur forhindrer at flasken klapper sammen for uforstyrret mating

        En riflet struktur forhindrer at flasken klapper sammen for uforstyrret mating

        Smokkens form sørger for at babyen får et godt grep om flasken, og den riflede strukturen forhindrer at smokken klapper sammen for uforstyrret, komfortabel mating.

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
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