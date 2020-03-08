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  • Den mest bærbare forbindelsen til babyen din
  • Den mest bærbare forbindelsen til babyen din
  • Den mest bærbare forbindelsen til babyen din
  • Den mest bærbare forbindelsen til babyen din
  • Den mest bærbare forbindelsen til babyen din
  • Den mest bærbare forbindelsen til babyen din
  • Den mest bærbare forbindelsen til babyen din
  • Den mest bærbare forbindelsen til babyen din
  • Den mest bærbare forbindelsen til babyen din
  • Den mest bærbare forbindelsen til babyen din
  • Den mest bærbare forbindelsen til babyen din
  • Den mest bærbare forbindelsen til babyen din

Utgått

Philips AventBabymonitor med digital video

SCD610/00

2.8
| (125) Anmeldelser
Den mest bærbare forbindelsen til babyen din
Vår digitale videoteknologi for babymonitor gjør det mulig å få en sikker og privat tilkobling til babyen til enhver tid.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden

Oversikt dag og natt, overalt i hjemmet

Den mest bærbare forbindelsen til babyen din

  • Kompatibel med fire kameraer

150 m rekkevidde

150 m rekkevidde

Hold kontakten med babyen over alt i hjemmet ditt med en rekkevidde på 150 m

2,4" LCD-skjerm med oversikt dag og natt

2,4" LCD-skjerm med oversikt dag og natt

Se babyen din dag og natt. Fulle farger om dagen og infrarødt svart-hvitt om natten

Automatisk kanalvalg

Automatisk kanalvalg

Hør babyen din, men ingenting annet. Monitoren bytter kontinuerlig mellom 120 kanaler for å holde forbindelsen fri fra forstyrrelser

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.8

av 5

125

Anmeldelser

08/03/2020

Sverige

Sverige

Pålitlig och lätthanterad babyvakt!

Testar några andra babyvakter som ständigt krånglar - denna trådlösa fungerar felfritt, även på längre avstånd än 150 meter (dock få gånger man är så långt ifrån sin bebis) Perfekt att ha med överallt, monitorn går att ställa stående. Reagerar på minsta nysning från barnet. Fullkomligt nöjd och värd sitt pris!

Fordeler

Noggrann och snabb

Ulemper

-

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD610/00 Digital videobabyvakt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD610/00 Digital videobabyvakt

06/01/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Das einzige Babyphone das wirklich funktioniert...

Das Gerät wurde auf Empfehlung eines anderen Anwenders der ebenfalls sehr zufrieden ist ausgewählt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

29/05/2015

Deutschland

Deutschland

Super Babyphon

Wir sind rundum zufrieden: durch die Videofunktion können wir unser Kind sehen, was wir im Gegensatz zu herkömmlichen Audio-Babyphonen sehr zu schätzen wissen. Die Hellichkeit ist ausreichend, der Ton klappt gut und ich kann ganz nach meinen Wünschen die Empfindlichkeit und Lautstärke regeln. Unsere Wohnung ist komplett aus Beton und die meisten Handys haben hier keinen Empfang, aber das Babyphon funktioniert (mit minimalen "Aussetzern" wenn wir herumlaufen) in allen Räumen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD610/00 Digitales Video-Babyphone

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.