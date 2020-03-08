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Utgått
SCD610/00
merket er anbefalt av mødre over hele verden
Kompatibel med fire kameraer
Hold kontakten med babyen over alt i hjemmet ditt med en rekkevidde på 150 m
Se babyen din dag og natt. Fulle farger om dagen og infrarødt svart-hvitt om natten
Hør babyen din, men ingenting annet. Monitoren bytter kontinuerlig mellom 120 kanaler for å holde forbindelsen fri fra forstyrrelser
2.8
av 5
125
Anmeldelser
FatherDude
08/03/2020
Sverige
Pålitlig och lätthanterad babyvakt!
Testar några andra babyvakter som ständigt krånglar - denna trådlösa fungerar felfritt, även på längre avstånd än 150 meter (dock få gånger man är så långt ifrån sin bebis) Perfekt att ha med överallt, monitorn går att ställa stående. Reagerar på minsta nysning från barnet. Fullkomligt nöjd och värd sitt pris!
Fordeler
Noggrann och snabb
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD610/00 Digital videobabyvakt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD610/00 Digital videobabyvakt
bariton1952
06/01/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
Das einzige Babyphone das wirklich funktioniert...
Das Gerät wurde auf Empfehlung eines anderen Anwenders der ebenfalls sehr zufrieden ist ausgewählt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
BSchuh
29/05/2015
Deutschland
Super Babyphon
Wir sind rundum zufrieden: durch die Videofunktion können wir unser Kind sehen, was wir im Gegensatz zu herkömmlichen Audio-Babyphonen sehr zu schätzen wissen. Die Hellichkeit ist ausreichend, der Ton klappt gut und ich kann ganz nach meinen Wünschen die Empfindlichkeit und Lautstärke regeln. Unsere Wohnung ist komplett aus Beton und die meisten Handys haben hier keinen Empfang, aber das Babyphon funktioniert (mit minimalen "Aussetzern" wenn wir herumlaufen) in allen Räumen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD610/00 Digitales Video-Babyphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD610/00 Digitales Video-Babyphone